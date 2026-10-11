Charles Leclerc heeft zaterdagmiddag beslag gelegd op de tweede startplek tijdens de kwalificatie en start zondag vanaf de eerste startrij naast polesitter Max Verstappen. De Ferrari-coureur kijkt enorm uit naar het onderlinge gevecht en ziet de gedeelde startrij vooral als een herhaling van de duels die de twee kemphanen vroeger in hun jeugdjaren al uitvochten.

Tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie keek de Monegask dan ook uitgebreid terug op hun gezamenlijke verleden in de kartsport. Het voelt voor de negenvoudig racewinnaar alsof die periode nog maar net achter hen ligt: "De dubbele toch? Val d'Argenton. Ja, precies. Nee, ik zei net tegen Max in de afkoelruimte dat de kartdagen voelden als de dag van gisteren", zo vertelt Leclerc over het onderonsje met de Red Bull-coureur.

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Gedeelde geschiedenis vanaf de voorste rij

De rivaliteit tussen Charles Leclerc en Max Verstappen gaat immers al jaren terug, waarbij het duo in de opstapklassen geregeld samen vanaf de voorste rij mocht vertrekken. "Ik heb niet zo'n goed geheugen om je precies te vertellen over alle voorste startrijen die we in de kartsport hebben gedeeld, maar het waren er behoorlijk wat", vervolgt Leclerc met een glimlach over hun vroege ontmoetingen op de baan. Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull) strijden zij aan zij tijdens de Formule 1 Grand Prix van Miami 2026." loading="lazy"> Charles Leclerc en Max Verstappen in actie tijdens de Grand Prix van Miami.

Dat de twee elkaar na al die jaren opnieuw tegenkomen aan de absolute top van de autosport, noemt de Monegask een bijzonder mooi gegeven. "Het is gewoon mooi dat we elkaar al die tijd zijn blijven volgen en dat we nu in de Formula 1 aan het vechten zijn", legt Leclerc uit over het gezamenlijke pad dat richting de koningsklasse werd bewandeld.

Jacht op de voorsprong

Hoewel de relatie tussen Charles Leclerc en zijn Nederlandse rivaal uitstekend is, houdt de Monegask zijn sportieve ambities scherp in de gaten. Op papier moet hij immers nog het nodige terrein goedmaken: "Hij staat wel een paar kampioenschappen te ver voor, maar hopelijk haal ik dat op een dag in", zo klinkt Leclerc ambitieus over de prijzenkast van Max Verstappen.

Voor de race van zondag richt Leclerc zijn blik dan ook volledig op de start. Een vlekkeloze reactie bij het doven van de lichten moet ervoor zorgen dat hij direct de leiding kan grijpen: "Het is goed om samen op de eerste startrij te staan, en hopelijk heb ik een goede start om meteen aan de leiding te komen."