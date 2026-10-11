Verstappen wint voor het eerst in Singapore: "Gelukkig was mijn start net goed genoeg"

Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. De Nederlander vertrok vanaf pole position op het Marina Bay Circuit en legde vervolgens een dominant optreden op de mat.

Waar Red Bull Racing al sinds jaar en dag niet goed voor de dag komt op Singapore, heeft Verstappen dit jaar op alle dagen gedomineerd. De viervoudig wereldkampioen legde op vrijdag beslag op poleposition voor de sprintrace, won de sprintrace op zaterdagochtend, pakte pole voor de Grand Prix op zaterdagmiddag en schreef op zondag de overwinning in de hoofdrace op zijn naam om zijn Grand Slam te completeren. Een zeer indrukwekkend weekend van de Nederlander, die inmiddels naar de vierde plaats in het wereldkampioenschap is gestegen.

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Verstappen blij met eerste overwinning in Singapore

"Het heeft even geduurd, maar dit was een hele goede race", vertelt Verstappen na afloop. "Onze snelheid was goed op de softs en de mediums, al gingen de mediums voor niemand echter lekker. Gelukkig was mijn start net goed genoeg. De laatste paar races waren heel positief voor ons, dat is heel goed om te zien. We hebben veel motivatie om resultaten te blijven boeken. Ik hoop dat we nog wat leuke dingen kunnen doen voor het einde van het jaar."