Laurent Mekies is trots op Max Verstappen en Red Bull Racing na een dominante zege in de F1 Grand Prix van Singapore. Zelfs problemen met de boardradio kon de Limburger niet tegenhouden om met een ruime voorsprong te winnen op het Marina Bay-stratencircuit.

Verstappen sleepte de pole position binnen voor de Sprint en won de korte zaterdagsrace. George Russell had de leiding afgepakt, maar crashte al in de tweede ronde, waardoor Verstappen alsnog onbedreigd richting de zege kon. De Red Bull-coureur was opnieuw het snelst in de kwalificatie voor de Grand Prix en bij de start op zondag kwam hij beter weg. Hij behield de leiding van start tot finish en verdiende een tweede achtereenvolgende zege. Verstappen heeft de tweede plaats in de tussenstand in zicht.

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Twee pole positions en twee overwinningen

"Dit geeft zo'n ongelooflijk gevoel. Hoe Max en het team dit weekend hebben gedomineerd...", begon Mekies direct na de race. "In Maleisië waren we al oppermachtig en dat kwam als een verrassing. Je kunt geen circuit verzinnen dat nog meer verschilt in vergelijking met Maleisië dan Singapore. Toch hebben de jongens en meiden het weer voor elkaar gekregen en, zoals we hem kennen, was Max weer magisch. Dat heeft geresulteerd in dit fantastische weekend met twee pole positions en twee overwinningen op een circuit waar hij nog nooit eerder had gewonnen. Zoals altijd heeft hij het in stijl gedaan."

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Radioproblemen overwinnen

Het enige wat eigenlijk fout ging, was dat de boardradio niet werkte. Race-engineer Gianpiero Lambiase en het team van Red Bull konden Verstappen vanaf de beginfase al totaal niet meer horen. Er kwam alleen maar geruis door. "Dat is nooit fijn", reageert de Fransman. "Deze auto's zijn nou eenmaal complex om draaiende te houden. Maar Max wist die problemen te overwinnen. 'GP' en Max kennen elkaar heel erg goed en dus wisten ze zonder radio alsnog te communiceren op belangrijke momenten in de race."