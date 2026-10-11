Voor Max Verstappen is de eerste overwinning in Singapore er ook eentje met een afscheid. Zo vertrekt Gianpiero Lambiase uiteindelijk aan de zijde van de Nederlander en mocht de race-engineer van Verstappen ook op het podium plaatsnemen.

Lambiase vertrekt naar McLaren en zal volgens de aankondiging ergens rond 2028 aansluiten, hoewel McLaren-CEO Zak Brown eerder al liet doorschemeren dat hij 'GP' graag eerder ziet overkomen. Daarvoor is echter wel een akkoord met Red Bull Racing nodig, want het gaat natuurlijk om de veelbesproken gardening leave. Tom Hart, momenteel de voertuigengineer van Verstappen, zal het stokje overnemen van Lambiase.

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Verstappen wijst naar mogelijk laatste podium 'GP'

Verstappen legt voor de camera van Viaplay uit dat het toch wel bijzonder was dat uitgerekend 'GP' met hem meekwam naar het podium. "Ik had niet verwacht dat hij met mij naar het podium zou gaan! Ik was heel blij dat hij het was", zo opent Verstappen. Hoewel de RB22 nu op eigen kracht kan winnen, weet Verstappen natuurlijk niet of er nog andere mogelijkheden waren: "Het zou de laatste kunnen zijn, dus in ieder geval zou het er een zijn met een speciale betekenis."