Verstappen wint na zeer dominant weekend voor het eerst de Grand Prix van Singapore

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing bleef op het uitdagende Marina Bay de concurrentie voor en kwam na 62 ronden als eerste over de streep. Charles Leclerc en Kimi Antonelli completeerden het podium.

Verstappen ving de race door de straten van Singapore aan vanaf poleposition. De viervoudig wereldkampioen greep op vrijdag pole voor de sprintrace, won de race over honderd kilometer op zaterdag en klokte enkele uren later de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix. De Red Bull Racing-coureur won nog nooit eerder een hoofdrace in Singapore en was er zodoende extra op gebrand om goed uit de startblokken te komen. Verstappen werd op de eerste startrij geflankeerd door Charles Leclerc, met daarachter Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Lando Norris. George Russell begon vanwege zijn gridstraf vanaf de negentiende plaats, terwijl Isack Hadjar vanwege een volledig nieuwe krachtbron uit de pitstraat vertrok.

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Verstappen behoudt nipt de leiding bij de start

Op de startgrid werd een mix van de zachte en medium compound zichtbaar. Behalve Hamilton vertrok de volledige top vijf op de rode sloffen, waar Verstappen een van de weinigen was met nog een volledig nieuw setje. En dat bleek de Red Bull Racing-coureur ook wel nodig te hebben bij de start. Verstappen kwam opnieuw goed van zijn plek, waardoor Leclerc direct de aanval in kon zetten. De 29-jarige coureur remde echter dusdanig laat dat hij nipt voor de Ferrari-coureur wist te blijven bij het ingaan van de eerste bocht. Zo bleef de top vijf ongewijzigd in de openingsronde, terwijl ook de rest van het veld zonder kleerscheuren door de eerste bochten wist te komen.

Verstappen 🆚 Leclerc WATCH THE RACE START 🎥 #F1 #SingaporeGP https://t.co/I9ce7zBGsD — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Verstappen bouwt langzaam een voorsprong op

Zo verliep de openingsfase rustig, maar na zes ronden was de eerste Virtual Safety Car daar. Gabriel Bortoleto parkeerde zijn Audi met technische problemen aan het einde van de pitstraat, waardoor hij makkelijk door de marshalls van de baan kon worden geduwd. Dit zorgde er echter ook voor dat de pitstraat tijdelijk werd afgesloten, waardoor coureurs niet van de gelegenheid gebruik konden maken voor een semi-gratis pitstop. Verstappen probeerde ondertussen een gaatje te creëren tot Leclerc, maar de Monegask wist lange tijd rond een seconde achter de Limburger te blijven. Na een ronde of vijftien was het echter duidelijk Verstappen met de betere snelheid. In de zeventiende ronde was het gat opgelopen tot 3,4 seconde, terwijl Hamilton op zijn beurt ruim vijf seconden achter Leclerc reed.

Hamilton als eerste naar binnen voor softs

Net als in Maleisië bleken de mediums in hoog tempo door het ijs te zakken. Hamilton kwam al in de negentiende ronde naar binnen om de overstap naar softs te maken, waarna hij nog dik veertig ronden op de zachtste compound moest zien te overbruggen. Antonelli kwam na 24 ronden naar binnen, maar kwam achter Hamilton terug op de baan. Een vreemde strategische zet van Mercedes, terwijl Verstappen zijn voorsprong inmiddels had uitgebreid tot ruim negen seconden. Een ronde later kwam ook Leclerc naar binnen voor de mediums, om slechts een paar tienden voor Hamilton weer het asfalt op te komen. Alhoewel de Brit meerdere keren over de radio liet weten sneller te zijn, kwam het echter niet tot een aanval.

In comes Charles for fresh rubber - the mediums go on Leclerc rejoins the track just in front of team mate Hamilton TOP 6 Verstappen Norris Piastri Leclerc Hamilton Antonelli #F1 #SingaporeGP | LAP 25/62 https://t.co/4aKhsmtwFH — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Stroll derde uitvaller van de dag

Halverwege de race meldde Russell zich voor het eerst in de punten op de tiende stek, terwijl Franco Colapinto stil kwam te staan in bocht zeven met motorische problemen. De Argentijn wist zijn Alpine echter achter de baan te parkeren, waardoor de race zonder onderbrekingen kon worden hervat. Een ronde later kwam Verstappen naar binnen voor zijn pitstop. De Nederlander stapte over naar de mediums en was slechts 2,2 seconden later weer onderweg. Na veertig ronden kwam de derde DNF op naam van Stroll, die wederom het einde van de race niet wist te halen in zijn Aston Martin. Ook de Canadees positioneerde zijn wagen echter gunstig voor de marshalls, waardoor er slechts een virtual safety car aan te pas hoefde te komen.

Boordradio problemen voor Verstappen

Zowel Leclerc als Antonelli maakten van de gelegenheid gebruik en kwamen naar binnen voor een tweede stop. Met nog 22 ronden te gaan was de top vijf: Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris en Antonelli. Eventjes leken er problemen voor de Nederlander te zijn. Zijn voorsprong van ruim veertien seconden op Leclerc werd in een paar ronden teruggebracht naar minder dan tien seconden. De Monegask koos voor een tweestopper en reed dus op aanzienlijk nieuwe softs, terwijl Verstappen nog altijd kampte met radioproblemen: "Oké Max, als je niet wil stoppen, zeg dan niks. Als je nog een keer wil stoppen, maak dan geluid." Het bleef stil over de boordradio.

Hamilton verliest posities in slotfase

In de slotfase opende Norris de aanval op Hamilton, maar het was Antonelli die hiervan profiteerde. De jonge Italiaan nam eerst Norris te grazen, om vervolgens de derde plaats van de zevenvoudig wereldkampioen over te nemen. Norris ging op zijn beurt ook aan Hamilton voorbij, waarmee de Ferrari-coureur ineens terugviel naar de vijfde plaats. Antonelli had op dit punt ogenschijnlijk aanzienlijk meer dan drie track limits op zijn naam staan, wat een tijdstraf van vijf seconden zou betekenen. Bericht van de FIA bleef echter uit, maar voor de Mercedes-coureur was het in ieder geval zaak om zo snel mogelijk een gat van vijf seconden te slaan.

Verstappen wint Grand Prix van Singapore

Verstappen hield ook in de slotfase zijn hoofd koel en kwam na 62 ronden als eerste over de streep. Zo won de Limburger voor het eerst in zijn loopbaan de Grand Prix van Singapore, met Leclerc daarachter op de tweede plaats. Antonelli kwam als derde binnen, met Norris op de vierde plaats. Piastri completeerde de top vijf, nadat in de allerlaatste ronde ook hij aan Hamilton voorbij wist te gaan. Russell wist zich vanaf de negentiende plaats een weg naar P9 te te vechten, terwijl Hadjar vanuit de pitstraat beslag legde op het laatste puntje op P10.