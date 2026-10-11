Kimi Antonelli moet oppassen tijdens de Grand Prix van Singapore. De klassementsleider ligt momenteel op P5, maar heeft al de zwart-witte waarschuwingsvlag van de FIA gekregen. De Italiaan moet dan ook op zijn tellen passen, want een straf kan snel volgen.

De Grand Prix van Singapore ging om 14.00 uur Nederlandse tijd van start. Max Verstappen vertrok vanaf pole position, met Charles Leclerc achter zich. Bij de start kwam de Monegask beter van zijn plek, maar hij kon Verstappen niet voorbij. Antonelli vertrok vanaf P5 en ligt nog steeds op die positie.

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Antonelli balanceert op straf

Hoewel zijn voornaamste titelrivaal momenteel op P7 ligt, is het Antonelli die moet oppassen. De Italiaanse klassementsleider heeft zojuist namelijk de zwart-witte vlag gezien. Dat betekent dat hij zich geen tracklimits meer kan permitteren. Bij de volgende overtreding volgt vermoedelijk een tijdstraf van vijf seconden.