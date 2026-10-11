Voor de leidende Max Verstappen is het in Singapore toch wel even hachelijk geworden. De Nederlander ziet Charles Leclerc steeds dichterbij komen en tot overmaat van ramp kan Verstappen ook geen radioberichten naar race-engineer Gianpiero Lambiase versturen.

De race ging om 14.00 uur Nederlandse tijd van start. Leclerc kwam vanaf P2 goed van zijn plek en wilde Verstappen direct aan de binnenkant passeren. Verstappen wist zijn positie te verdedigen en leidt nog altijd de race. Halverwege ging de Nederlander naar binnen voor een vers setje mediums en ook Leclerc volgde. De Virtual Safety Car zorgde voor een buitenkans voor de Monegask, die een gebruikt setje softbanden heeft gehaald en nu op Verstappen jaagt.

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Communicatieproblemen

Lambiase maakt zich zorgen over de huidige banden van de Nederlander, die inmiddels zo'n twintig ronden oud zijn. Bovendien is Verstappen over de boordradio niet te verstaan. De Nederlander krijgt te horen dat hij bij een eventuele Safety Car een nieuw setje banden moet halen. Omdat de communicatie niet optimaal werkt, moet hij niets zeggen om het bericht van 'GP' te bevestigen.