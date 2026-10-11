Voor Lewis Hamilton is de Grand Prix van Singapore niet geworden wat de Engelsman ervan had gehoopt. Een start vanaf P3 werd uiteindelijk een finish op P6.

Hamilton startte op de mediumbanden, terwijl Charles Leclerc en Max Verstappen voor hem voor de rode banden kozen. Halverwege de race viel Lance Stroll uit, waarna de Virtual Safety Car werd ingezet. Leclerc en ook Kimi Antonelli maakten van de gelegenheid gebruik om vers rubber te halen. Hamilton werd door Ferrari eveneens naar binnen geroepen om nieuwe banden te halen, maar hij koos ervoor om buiten te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton wilde buiten blijven

Achteraf steekt Hamilton de hand in eigen boezem. "Sorry, jongens. Ik heb jullie vandaag in de steek gelaten met die strategie. Het was mijn beslissing en daardoor hebben we waardevolle punten verloren. Ik zal proberen dat in de volgende race goed te maken", zo gaf hij via de boordradio aan. Teambaas Frédéric Vasseur bevestigt tegenover Sky Germany dat Hamilton de keuze op eigen houtje heeft gemaakt, maar dat het niet goed heeft uitgepakt: "Het is volledig Lewis' beslissing geweest. Wij riepen hem naar binnen, maar hij kwam niet. We hadden ook P3 kunnen hebben, maar we zijn als zesde afgevlagd. Ik ben erg teleurgesteld."