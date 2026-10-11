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Charles Leclerc, Alexandra Leclerc, Leo Leclerc, Madrid, 2026 — Foto: © IMAGO

Leclerc krijgt bijzondere statistiek te horen: "Ben ik niet in geïnteresseerd"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voor Charles Leclerc zat er in Singapore niet meer in dan de tweede plek, achter winnaar Max Verstappen. De Monegask rijdt inmiddels zijn achtste jaar bij Ferrari en wacht nog altijd op een echte titelstrijd.

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie werd Leclerc al even vergeleken met zijn grote rivaal uit de kartsport, Verstappen. Daar grapte de Ferrari-coureur dat Verstappen momenteel net iets te veel titels heeft, maar dat hij dat aantal nog wel wil inhalen voordat hij stopt in de Formule 1.

Leclerc schuift statistiekje aan de kant

Na afloop van de Grand Prix van Singapore werd Leclerc als tweede afgevlagd en daarmee pakte hij zijn 55e podiumplek voor Ferrari. Dat brengt hem in een bijzonder rijtje. Zo evenaart hij namelijk Sebastian Vettel en Rubens Barrichello. Michael Schumacher staat met 116 podiumplekken nog wel ruim voor hen. De statistieken zijn dus veelbelovend, maar voor de camera van Canal+ legt Leclerc uit dat ze hem vrij weinig doen: "Wat mij interesseert, zijn kampioenschappen, en voorlopig sta ik nog op nul. Ik hoop dat de titel snel komt."

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