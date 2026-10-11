Het is Max Verstappen gelukt om ook eindelijk de Grand Prix van Singapore te winnen. De Nederlander vertrok vanaf pole position en hoewel Charles Leclerc vanaf P2 beter wegkwam en nog aan de binnenkant van bocht één zat, wist de Nederlander de leiding van de race te behouden.
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