close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • Vlag van Nederland
  • Vlag van Verenigd Koninkrijk
  • Vlag van Nederland

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

Vlag van Nederland Vlag van Verenigd Koninkrijk

VIDEO | Verstappen heerst in Singapore ondanks problemen met boordradio | GPFans Raceday

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
Google Maak ons je Google-favoriet

Het is Max Verstappen gelukt om ook eindelijk de Grand Prix van Singapore te winnen. De Nederlander vertrok vanaf pole position en hoewel Charles Leclerc vanaf P2 beter wegkwam en nog aan de binnenkant van bocht één zat, wist de Nederlander de leiding van de race te behouden.

Ontdek het op Google Play
x