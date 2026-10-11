Antonelli ontsnapt aan straf in Singapore ondanks overtreding ná FIA-waarschuwing

Kimi Antonelli is knap naar het podium gereden in de F1 Grand Prix van Singapore. Het scheelde echter weinig of de kampioenschapsleider zou een straf krijgen. Hij heeft zelfs de regels overtreden, nadat hij al een waarschuwing van de FIA ontvangen. Toch is de Mercedes-coureur er zonder extra seconden aan zijn broek vanaf gekomen.

Antonelli ving de zondagswedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit aan als vierde en het lukte hem niet om een plek goed te maken in de openingsfase. Een virtual safety car voor de stilgevallen Aston Martin van Lance Stroll viel echter in zijn voordeel. Hij volgde Charles Leclerc naar binnen en voerde een gewaagde pitstop uit. Door het tijdsverlies bleef hij niet alleen achter Lewis Hamilton, maar hij kwam ook achter Lando Norris terecht. Toch reden hij en Leclerc door het verkeer op jacht naar de podiumplekken. Antonelli finishte als derde en, omdat George Russell slechts negende werd nadat hij vanaf P19 was gestart, bestaat de kans dat de jonge Italiaan al in Austin de WK-titel kan binnenslepen.

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Antonelli komt met terecht excuus

De Mercedes-coureur had al relatief vroeg in de race zo vaak de track limits overschreden dat hij de zwart-witte vlag ontving van wedstrijdleider Rui Marques. Dit betekende een officiële waarschuwing. Ook door race-engineer Peter Bonnington werd hij gewaarschuwd. 'Bono' riep over de boardradio: "Track limits, track limits, track limits!" Zou Antonelli nóg een keer buiten de lijntjes kleuren, dan leverde het een tijdstraf op. En hij ging daadwerkelijk opnieuw over de track limits bij bocht 7 in ronde 40, maar een straf bleef uit.

Antonelli klaagde namelijk dat zijn remmen het aan het begeven waren en daardoor ging hij wijd. De stewards zagen dit als een terecht excuus en dus leverde het overschrijden van de track limits ná een waarschuwing alsnog geen straf op.

Contrast met incident van Hamilton

Hamilton had vorig jaar in Singapore tevens remproblemen, waardoor hij het circuit aan het afsnijden was. Maar de Ferrari-coureur werd toen wel bestraft. De stewards vonden het "geen rechtvaardige reden" en dus werd een normale straf voor zo'n incident uitgedeeld. Hij kreeg toen een extra vijf seconden aan zijn broek. Waarom de remproblemen bij Antonelli wel als goed excuus worden gezien, maar niet bij Hamilton een jaar eerder, is nog niet helemaal duidelijk.