Max Verstappen onthult dat hij tijdens de Grand Prix van Singapore toch diverse problemen had, ondanks dat hij de race uiteindelijk wist te winnen. Zijn start was niet perfect, maar net goed genoeg. Ook werkte de deployment van de accu halverwege de race niet optimaal en tot overmaat van ramp kon Verstappen niet via de boordradio communiceren.

Ondanks al die problemen wist Verstappen op het Marina Bay Street Circuit als eerste over de streep te komen. Charles Leclerc probeerde in de slotfase het gat naar Verstappen nog te dichten, maar zag dat zijn banden eraan gingen. Kimi Antonelli completeerde uiteindelijk het podium met de derde plaats.

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'Start opnieuw niet goed, maar goed genoeg'

Tijdens de persconferentie onthult Verstappen dat zijn start net goed genoeg was: "De start was kritisch en die was net goed genoeg. Er was weer iets niet helemaal goed tijdens de start. We moeten begrijpen wat er misging toen ik de koppeling losliet. Dat was dus goed genoeg. Daarna hadden we wat deploymentproblemen. Dat was toen Charles mij bijna te grazen had genomen in bocht zeven. Toen we dat probleem hadden opgelost, kon ik wegrijden."

''GP' was misschien wel blij met kapotte boordradio'

Ook de problemen met de boordradio speelden een rol en 'GP' moest uiteindelijk andere manieren vinden om een bevestiging te krijgen. Verstappen onthult dat de radio het hele seizoen al niet lekker werkt, maar ziet ook een voordeel voor Lambiase: "Misschien was hij wel blij dat de radio niet werkte, want dan kon ik niks terugzeggen. Hij probeerde wel iets in code te vertellen. Hij begreep wat ik bedoelde, maar het is natuurlijk nooit leuk. Ik heb het hele seizoen al problemen met de radio."