Red Bull-coureur Max Verstappen heeft zondag op uiterst dominante wijze de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. Voor de Nederlander betekende het niet alleen zijn allereerste zege ooit op het Marina Bay Street Circuit, maar tevens een fraaie bekroning op zijn 250e racestart in de Formule 1. Het succes kreeg bovendien extra glans door de aanwezigheid van de voltallige directie en aandeelhouders van het Oostenrijkse concern, die het raceweekend langs de baan meemaakten, zo meldt De Telegraaf.

De voltallige leiding zag met eigen ogen hoe de coureur het hele weekend domineerde. Zowel de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya, die met zijn familie 51 procent van de aandelen in handen heeft, als de Oostenrijkse mede-eigenaar Mark Mateschitz (49 procent) waren namelijk afgereisd naar de stadstaat. Ook sportbaas en directielid Oliver Mintzlaff liet zijn gezicht zien in de pitbox om de verrichtingen van dichtbij te volgen.

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Diner met familie Yoovidhya voorafgaand aan raceweekend

De uitstekende verstandhouding tussen het kamp rond Max Verstappen en de top van de energiedrankfabrikant werd al voorafgaand aan het raceweekend duidelijk. De viervoudig racewinnaar van dit seizoen schoof in Singapore namelijk aan voor een etentje met de Thaise familie Chalerm Yoovidhya, waarbij hij werd vergezeld door zijn vader Jos Verstappen. Het gezamenlijke diner vormde de opmaat naar een weekend waarin op sportief vlak orde op zaken werd gesteld na eerdere lastige momenten dit jaar.

Tijdens de actie op het asfalt liet Verstappen vervolgens niets heel van de rest van het veld. Op zaterdag pakte hij al zijn 50e poleposition uit zijn Formule 1-loopbaan, om niet veel later ook de sprintrace op zijn naam te schrijven voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Tijdens de hoofdrace op zondag reed de coureur vervolgens soeverein naar zijn 73e Grand Prix-zege. Leclerc kwam op ruim zeven seconden als tweede over de meet, terwijl Kimi Antonelli het podium compleet maakte. Max Verstappen domineert het Marina Bay Street Circuit tijdens de Grand Prix van Singapore.

Verbeteringen aan de RB22 werpen vruchten af

De recente updates aan de RB22 bleken van doorslaggevend belang tijdens het vlekkeloze optreden. Waar de auto eerder dit jaar nogal onvoorspelbaar oogde en lastig te besturen was, zorgden gerichte aanpassingen ervoor dat het weggedrag een stuk prettiger werd voor Max Verstappen. Die verbeterde balans liet zich tijdens het raceweekend in Bakoe al zien en wierp op het bochtige stratencircuit definitief zijn vruchten af.

Sinds de zomerstop wist dan ook niemand meer punten te verzamelen dan de coureur zelf: met 112 bijeengeschraapte punten en zijn tweede zege op rij is de opmars duidelijk zichtbaar. In de stand om het wereldkampioenschap bezet Verstappen inmiddels de vierde plaats met 221 punten, terwijl de Oostenrijkse renstal in het constructeurskampioenschap momenteel op 332 punten staat.