Hoewel Lando Norris direct na afloop van de sprintrace in Singapore nog van zich afbeet, heeft hij zondag na de hoofdrace alsnog het boetekleed aangetrokken voor de botsing met teamgenoot Oscar Piastri, zo meldt the-race.com. De Brit erkent een dag later de volledige verantwoordelijkheid voor het incident en biedt zijn verontschuldigingen aan aan de renstal.

Het incident vond zaterdag plaats in de allerlaatste ronde van de sprintrace op het Marina Bay Street Circuit. Het duo streed om de vierde en vijfde positie toen Norris bij het aanremmen van bocht 5 aan de binnenkant dook, met een touché en een dubbele spin tot gevolg. Piastri belandde in de baanafzetting en viel uit de wedstrijd, terwijl Norris zijn wagen nog als achtste over de streep wist te sturen. McLaren hield daardoor slechts één schamel punt over aan de verkorte race.

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Aanvankelijke verdediging en kritiek Stella

Vlak na de sprintrace nam Lando Norris nog een felle houding aan en stelde hij in gesprek met Viaplay dat hem weinig te verwijten viel: "Het was een grote opening, dus ik ging ervoor. Ik had het recht om dat te doen." Dat interview ging al snel rond op sociale media, maar teambaas Andrea Stella toonde zich allerminst te spreken over het voorval. Stella noemde de actie intern en extern onaanvaardbaar en wees erop dat de gevolgen groot waren: "Het is ernstig omdat de schade voor het team materieel is."

Geen straf van de wedstrijdleiding

De Stewards bogen zich na afloop van de sprint over de beelden van de aanvaring tussen Oscar Piastri en Lando Norris, maar zagen geen aanleiding om straffen uit te delen. Na inspectie van de data en het beeldmateriaal oordeelden de officials dat geen van beide coureurs hoofdzakelijk schuldig was aan het contact en werd het moment afgedaan als een klassiek race-incident. Desondanks bleef de frustratie binnen de gelederen van het team groot door de verloren punten voor het constructeurskampioenschap. Oscar Piastri, de McLaren-coureur die betrokken was bij de botsing met Lando Norris.

Volledige excuses na de hoofdrace

Zondag, na het binnenhalen van de vierde plaats in de Grand Prix, sloeg Lando Norris echter een heel andere toon aan en nam hij alle schuld op eigen schouders, zo tekende The Race op: "Ik kan niet proberen wat ik deed. Ik had het in de eerste plaats nooit moeten proberen, zelfs als de move mogelijk was. Ik moet gewoon meer aan het team denken dat ik vertegenwoordig dan aan mezelf. Het was een fout van mijn kant en ik heb het team in de steek gelaten. Dus ik bied allereerst mijn excuses aan aan hen allemaal. Ik ben hen allemaal een verontschuldiging verschuldigd, en ik zal het de volgende keer beter doen."