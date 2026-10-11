Het raceweekend in Singapore is afgesloten met de overwinning van Max Verstappen. Er is dan ook een heleboel nieuws naar buiten gekomen en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Verstappen wist vandaag te winnen, maar de Nederlander had problemen met de communicatie met zijn race-engineer. Lewis Hamilton mocht na de Grand Prix de mediaverplichtingen overslaan vanwege medisch onderzoek bij de FIA en Charles Leclerc kreeg een bijzonder statistiekje te horen, maar is daar niet in geïnteresseerd. Dit is de GPFans Recap van zondag 11 oktober.

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Verstappen wint na zeer dominant weekend voor het eerst de Grand Prix van Singapore

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing bleef op het uitdagende Marina Bay de concurrentie voor en kwam na 62 ronden als eerste over de streep. Charles Leclerc en Kimi Antonelli completeerden het podium. Lezen hoe de Grand Prix van Singapore verliep? Klik hier!

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Hamilton mag mediaverplichtingen overslaan na medisch onderzoek in Singapore

Na de F1 Grand Prix van Singapore zal Lewis Hamilton niet verschijnen voor de aanwezige media. De Ferrari-coureur voelt zich zo belabberd dat hij onderzocht moest worden door het medische team van de FIA. Lezen waarom Hamilton niet direct de pers te woord kon staan? Klik hier!

Verstappen lacht om kapotte boordradio: 'Denk dat 'GP' het wel fijn vond dat ik niets kon zeggen'

Max Verstappen onthult dat hij tijdens de Grand Prix van Singapore toch diverse problemen had, ondanks dat hij de race uiteindelijk wist te winnen. Zijn start was niet perfect, maar net goed genoeg. Ook werkte de deployment van de accu halverwege de race niet optimaal en tot overmaat van ramp kon Verstappen niet via de boordradio communiceren. Over de problemen van Verstappen in Singapore lezen? Klik hier!

Leclerc krijgt bijzondere statistiek te horen: "Ben ik niet in geïnteresseerd"

Voor Charles Leclerc zat er in Singapore niet meer in dan de tweede plek, achter winnaar Max Verstappen. De Monegask rijdt inmiddels zijn achtste jaar bij Ferrari en wacht nog altijd op een echte titelstrijd. De verklaring van Leclerc lezen? Klik hier!

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Verstappen wint voor het eerst in Singapore: "Gelukkig was mijn start net goed genoeg"

Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. De Nederlander vertrok vanaf pole position op het Marina Bay Circuit en legde vervolgens een dominant optreden op de mat. Lezen hoe Verstappen terugkijkt op de race? Klik hier!