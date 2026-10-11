Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Singapore voor het eerst op zijn naam geschreven en hij deed het op dominante wijze. De Red Bull-coureur was zo blij dat hij zich lekker liet gaan in de cooldown room met het nodige gescheld en gevloek.

Voor dit weekend had Verstappen nog nooit gewonnen op het Marina Bay-stratencircuit, maar in dit sprintevenement maakte hij er meteen een dubbelzege van. Hij startte de Sprint vanaf de pole position en verloor de leiding aan George Russell, maar de Mercedes-coureur crashte richting ronde twee en dus ging de overwinning alsnog naar Verstappen. De Limburger reed in de Grand Prix van start tot finish aan de leiding. Zelfs tijdens de enige pitstop hoefde hij de eerste plaats niet op te geven. Charles Leclerc en Kimi Antonelli vergezelden Verstappen op het podium, nadat ze een extra stop hadden gemaakt tijdens een virtual safety car.

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Gevloek in de cooldown room

Vóór het podium bevond het drietal zich in de cooldown room, waar ze de hoogtepunten van de race konden terugkijken met een koud glas water. Verstappen leek zijn fles echter niet open te krijgen. "F*** off. Wat een enorme bullshit", lachte hij, terwijl hij de dop met zijn tanden van de fles trok.

Vervolgens blikten hij en Leclerc terug op de start, toen ze zij-aan-zij gingen na de betere acceleratie van de Ferrari ten opzichte van de Red Bull. "F***ing hell, die start", grinnikte Leclerc. Verstappen reageerde: "Ik dacht: 'Ik ga jou zo weinig mogelijk ruimte geven om hem aan de binnenkant te gooien.'"

Antonelli vroeg vervolgens aan de twee heren of zij ook remproblemen hadden, waarop Leclerc en Verstappen ja knikten. De kampioenschapsleider zei daarna: "F***, wat mij overkwam bij de herstart... Ik weet niet wat er gebeurde, maar het pedaal ging gewoon naar de vloer."

De FIA-regie die over de tv-uitzending ging, leek te vinden dat er genoeg was gescholden. De microfoons bij de coureurs werden uitgezet en we konden de rest van het gesprek niet meer horen.