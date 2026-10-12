Max Verstappen heeft afgelopen zondag op overtuigende wijze de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. Die zege werd na afloop op prachtige wijze gevierd door dochter Lily.

De mooiste reactie op die overwinning kwam dus niet uit de paddock op het Marina Bay Street Circuit, maar vanuit Monaco. Daar zat zijn zeventien maanden oude dochter Lily Verstappen live voor de televisie om de slotfase van de race te volgen en het succes van haar vader mee te vieren. De beelden van het familiemoment vonden via Instagram Stories al snel hun weg over het internet. Terwijl de Red Bull-bolide over de streep kwam, zwaaide het meisje vol enthousiasme met haar armen voor het scherm, waarop te zien was dat de 62e en tevens laatste ronde net was afgerond.

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Juichen voor beeldscherm

Op de video staat de peuter pal voor het grote scherm in de woonkamer. Een bijschrift vatte het aandoenlijke moment al treffend samen: "Lily viert Max' overwinning vanuit huis". Voor Verstappen betekende de zege op de stratenbaan overigens een bijzondere mijlpaal, want hij wist de nachtrace in Singapore nog niet eerder te winnen. Het filmpje zal overigens niet door Piquet zelf gemaakt zijn. Zij was dit weekend ook aanwezig in Singapore en zag haar geliefde de zege pakken.