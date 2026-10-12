Max Verstappen krijgt tijdens drie van de resterende zes Grands Prix in het Formule 1-seizoen van 2026 een andere race-engineer aan zijn zijde. Tom Hart neemt de taken op de boordradio over van Gianpiero Lambiase tijdens de raceweekenden in de Verenigde Staten, Brazilië en Las Vegas, zo meldt RN365.

De tijdelijke wissel vloeit voort uit het aanstaande vertrek van Lambiase bij Red Bull Racing. De vaste vertrouwenspersoon van de Limburger vertrekt naar concurrent McLaren, waar hij een senior managementfunctie als Chief Racing Officer gaat bekleden en rechtstreeks rapporteert aan teambaas Andrea Stella. Om alvast voor te sorteren op het vertrek van Lambiase, gaat Red Bull in de komende Grands Prix Verstappen al een beetje laten wennen aan de nieuwe situatie. Daarnaast mag er niet meer te veel gevoelige informatie bij Lambiase terechtkomen, nu zijn vertrek naar de concurrent nadert.

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Red Bull schermt gevoelige informatie af

Om te vermijden dat gevoelige technische gegevens en ontwikkelingen meeverhuizen naar de renstal uit Woking, schermt de leiding van de Oostenrijkse formatie Lambiase stapsgewijs af. De ervaren ingenieur, die tevens optreedt als hoofd race-engineering, wordt geleidelijk uit cruciale technische bijeenkomsten geweerd in de aanloop naar zijn vertrek.

Zijn opvolger Tom Hart is binnen de formatie al actief als senior lid van de technische brigade. Eerder leek Hart op weg naar Williams, maar die transfer blies de engineer af zodra in april duidelijk werd dat er een vacature naast de Nederlandse topcoureur zou ontstaan. Hart gaat in de resterende races van dit jaar zich al langzaam introduceren 'in het oor' van Verstappen. Tom Hart (links), de tijdelijke race-engineer van Max Verstappen, met Gianpiero Lambiase.

Hart en Lambiase verdelen de slotfase

Het restant van de kalender wordt eerlijk verdeeld over beide technici. Waar Hart de leiding over de boordradio heeft in Austin, São Paulo en Las Vegas, keert Lambiase tijdens de Grands Prix van Mexico-Stad, Qatar en Abu Dhabi terug op de pitmuur als stem in het oor van de coureur.

De personele mutatie luidt het einde in van een historisch partnerschap op het circuit. Het duo geldt qua gezamenlijke resultaten als het op één na meest succesvolle rijder-engineer-koppel uit de geschiedenis van de Formule 1, enkel voorafgegaan door het illustere partnerschap tussen Lewis Hamilton en Peter Bonnington bij Mercedes.