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Antonelli ontsnapt aan straf, Hamilton onwel en naar medisch centrum na GP Singapore | GPFans News

Redactie
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Max Verstappen won de Grand Prix van Singapore ondanks problemen met zijn accu en boordradio, terwijl Antonelli aan een straf ontsnapte nadat hij opnieuw de track limits overschreed. Hamilton moest zich na de race laten onderzoeken door het medische team van de FIA en mocht zijn mediaverplichtingen overslaan.

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