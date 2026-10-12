Red Bull wijt overwinning Singapore aan ongeëvenaarde feedback Verstappen

Max Verstappen beschikt volgens Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies over een technisch inzicht dat binnen de Formule 1 vrijwel ongeëvenaard is. Na de recente overwinning van de viervoudig wereldkampioen tijdens de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit vertelt de Franse topman hoe belangrijk de directe feedback van de Limburger is geweest voor de wederopstanding van de RB22.

Red Bull Racing kende een veeleisende start van het seizoen, maar heeft met Verstappen inmiddels twee achtereenvolgende overwinningen geboekt. Waar de Nederlander begin deze maand op Sepang al de sterkste was in Maleisië, wist hij afgelopen weekend opnieuw te domineren in de straten van Singapore. De stappen die Red Bull zet met zowel het chassis als de nieuwe krachtbron van Red Bull Ford Powertrains zijn volgens Mekies nauw verbonden met de manier waarop zijn eerste coureur het gedrag van de auto analyseert.

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Mekies prijst technisch gevoel Verstappen

Tijdens zijn mediamoment in de paddock liet Laurent Mekies weten dat de input vanuit de cockpit van grote waarde is voor de engineers in de fabriek en aan de pitmuur. "Zijn inbreng is enorm. Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat zijn technische gevoel uitzonderlijk is, waarschijnlijk ongeëvenaard. Daardoor heeft hij het vermogen om precies aan te wijzen welke factoren de prestaties beperken", legt Mekies uit.

Tegelijkertijd benadrukt de teambaas dat een scherpe probleemanalyse de technische staf direct voor grote uitdagingen stelt om tot de juiste oplossingen te komen. "Helaas betekent dat voor ons niet dat we meteen een oplossing hebben wanneer hij ons vertelt wat er aan de hand is, of wanneer hij ons vertelt wat het probleem is. Maar we weten dan in ieder geval wát het probleem is. En dat is een enorme hulp voor het team."

Balansproblemen en stuurhuisperikelen

De nauwkeurige feedback van Max Verstappen bleek tijdens het ontwikkelingsproces broodnodig. De Limburger kaartte eerder al geregeld aan dat de achterkant van de RB22 gedurende een race of lange stint instabiel werd en grip verloor. Hoewel Laurent Mekies eerder toegaf dat deze afname in rijgedrag niet binnen één seizoen volledig kan worden opgelost, brachten de updates die in Bakoe werden meegenomen al aanzienlijke verlichting voor de balans.

Ook op mechanisch vlak liep het team tegen lastige problemen aan. Tijdens de wintertestsessies in Barcelona merkte Verstappen direct een afwijkend gevoel op in de besturing van de auto. Het duurde maanden voordat Red Bull de exacte oorzaak wist te achterhalen, waardoor de stuurinrichting pas in Miami definitief werd aangepast. Technisch directeur Pierre Waché erkende eerder al dat de renstal dit sneller had moeten oplossen en bood daar destijds zijn excuses voor aan.

Wisselwerking met Ford-motor

Naast de aerodynamische vraagstukken speelde ook de interactie tussen de nieuwe krachtbron en het chassis een belangrijke rol. Tijdens de raceweekenden in Oostenrijk en op Silverstone gaf Max Verstappen aan dat de achterwielen bij het uitkomen van langzame bochten ineens alle grip verloren. Pierre Waché bevestigde dat de specifieke reactie van de motor dit effect versterkte, waardoor Red Bull hard aan de bak moest met de integratie van het hybride vermogen.

De communicatie tussen de coureur en de technische leiding verloopt volgens Laurent Mekies altijd rechtdoorzee. "En zoals we eerder al zeiden, doen we dat op een manier waarbij we altijd heel direct en transparant met elkaar zijn en constructief blijven, ook als er soms emoties bij komen kijken", stelt Mekies, die wijst op de gezamenlijke stappen voorwaarts. "Het is een enorme stimulans voor de chassisontwikkeling en een enorme stimulans voor de ontwikkeling van de krachtbron. En nogmaals, we zouden soms willen dat we sneller oplossingen konden bieden, maar dat hoort bij het spel."