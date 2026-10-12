Antonelli over naderende Verstappen in F1-titelstrijd: "Dat zou heel erg eng worden"

Kimi Antonelli kan na de Grand Prix van Singapore zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 ruiken, maar houdt de verrichtingen van Max Verstappen nauwlettend in de gaten. De coureur van Mercedes eindigde afgelopen zondag op het podium op het Marina Bay Street Circuit, terwijl zijn Nederlandse rivaal naar de zege reed. Met nog zes races voor de boeg koestert de Italiaanse klassementsleider een riante marge, al beseft hij terdege welk gevaar er dreigt wanneer het gat kleiner was geweest.

De Limburger schreef afgelopen weekend zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam en boekte daarmee zijn tweede opeenvolgende overwinning. Hoewel Antonelli zelf de laatste drie Grands Prix niet wist te winnen, behoudt hij met 340 punten een comfortabele voorsprong in het kampioenschap ten opzichte van teamgenoot George Russell (238 punten) en Verstappen (221 punten). In Austin kan hij zelfs al wereldkampioen worden. Antonelli moet de race dan winnen, terwijl George Russell niet hoger dan de negende plaats mag eindigen. Lewis Hamilton mag maximaal als vijfde over de streep komen.

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Antonelli opgelucht over riante puntenkloof

In gesprek met Sky Sports reageert Kimi Antonelli openhartig op de vraag wat er zou gebeuren als de Red Bull-coureur dichter bij hem had gestaan in de titelstrijd. De Italiaan windt er geen doekjes om dat de druk dan immens zou zijn: "Het zou heel eng worden. Het zou echt heel, heel eng worden. "Ondanks de recente zegereeks van de viervoudig wereldkampioen kijkt Antonelli met veel tevredenheid naar de prestaties van zijn eigen renstal over de gehele jaargang. "Al met al heb ik het gevoel dat we geweldig werk leveren. Als je naar het seizoen kijkt, hebben we er altijd gestaan. We hebben natuurlijk een geweldige auto gehad en nu proberen we dit nieuwe pakket onder de knie te krijgen", stelt hij tevreden vast.

Updatepakket Mercedes zorgt voor ommekeer

Het raceweekend in de Aziatische stadstaat stond voor de Duitse fabrieksformatie grotendeels in het teken van het nieuwe updatepakket dat uit Maleisië kwam. Kimi Antonelli reed in Singapore als enige met deze vernieuwde specificatie van de W17, terwijl George Russell met de oudere onderdelen onderweg was. Halverwege het weekend vond de renstal de juiste afstelling, waarna de Italiaan zich terugvocht naar het podium achter Max Verstappen en Charles Leclerc.

Volgens de coureur begint het harde werk van de monteurs en engineers zijn vruchten af te werpen. "Ik ben ontzettend trots op het team dit weekend, want we hebben ons door de problemen heen geslagen en beginnen licht aan het einde van de tunnel te zien. Het is dus slechts een kwestie van tijd", benadrukt Antonelli.

Blik gericht op Grand Prix in Austin

De formatie reist na een vrij weekend door naar het Circuit of the Americas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, die op 25 oktober op het programma staat. Kimi Antonelli rekent erop dat de renstal daar verdere vooruitgang kan boeken met de afstelling van de bolide."Nu gaan we door naar Austin, een normaal, standaard raceweekend waarin we hopelijk veel aanpassingen kunnen doen en dit pakket nog beter gaan begrijpen", besluit Antonelli.