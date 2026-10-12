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Max Verstappen, Red Bull, Singapore, 2026 — Foto: © IMAGO

F1-kampioenschapsstand na GP Singapore: Verstappen heeft Russell in het vizier

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Na de F1 Grand Prix van Singapore maken we de balans op in de wereldkampioenschappen. Dan zien we dat Max Verstappen gevaarlijk dicht bij de nummer twee komt en dat Red Bull Racing het gat compleet heeft gedicht richting McLaren.

Verstappen verdiende de dubbelzege op de Zuidoost-Aziatische straten van Marina Bay. Nadat hij in de Sprint op zaterdag al als eerste over de streep was gekomen, won hij ook nog eens in de Grand Prix. Niemand heeft na de zomerstop zo veel punten gepakt als de Limburger. Hij is nog maar 17 punten verwijderd van George Russell en 8 punten van Lewis Hamilton, terwijl de twee Britten eerder dit seizoen nog als rivalen van Kimi Antonelli werden gezien. De laatstgenoemde finishte als derde in Singapore en kan, na de domper van Russell, al in de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas kampioen worden.

Rijderskampioenschap

Dit is de stand in het rijderskampioenschap na zeventien Grands Prix.

PositieCoureurPunten
1Kimi Antonelli340
2George Russell238
3Lewis Hamilton229
4Max Verstappen221
5Charles Leclerc215
6Lando Norris201
7Oscar Piastri138
8Isack Hadjar97
9Liam Lawson75
10Pierre Gasly41
11Arvid Lindblad38
12Franco Colapinto27
13Ollie Bearman23
14Nico Hülkenberg13
15Gabriel Bortoleto10
16Esteban Ocon7
17Fernando Alonso7
18Carlos Sainz7
19Alexander Albon5
20Yuki Tsunoda1
21Lance Stroll0
22Valtteri Bottas0
23Sergio Pérez0

Constructeurskampioenschap

Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na zeventien Grands Prix.

PositieTeamPunten
1Mercedes578
2Ferrari444
3McLaren339
4Red Bull Racing332
5Racing Bulls100
6Alpine68
7Haas30
8Audi23
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0
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