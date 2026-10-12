Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

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Verstappen in Singapore beloond na dubbelzege

Max Verstappen had nog nooit de Grand Prix van Singapore gewonnen. Maar dit weekend zegevierde de Red Bull-coureur niet alleen in de Sprint, maar ook in de zondagsrace. Het leverde 30.7% van de stemmen van de fans op en dus werd Verstappen bekroond tot dé coureur van de dag. Charles Leclerc ontving 11.6% van de stemmen, nadat hij voor de vijfde keer dit seizoen op het podium belandde. George Russell werd derde in de DOTD-rangorde met 11.5% van de stemmen voor Kimi Antonelli (8.0%) en Lewis Hamilton (7.7%).

Never stop pushing 💪 #F1 #SingaporeGP https://t.co/UHQBjM6asl — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Driver Of The Day 2026

Race Driver Of The Day Finishpositie Stemmen GP Australië Max Verstappen 6 30.0% GP China Kimi Antonelli 1 23.4% GP Japan Oscar Piastri 2 27.4% GP Miami Max Verstappen 5 26.3% GP Canada Lewis Hamilton 2 27.7% GP Monaco Kimi Antonelli 1 22.4% GP Barcelona-Catalonië Lewis Hamilton 1 51.9% GP Oostenrijk Max Verstappen 2 39.6% GP Groot-Brittannië Charles Leclerc 1 26.8% GP België Charles Leclerc 2 17.7% GP Hongarije Max Verstappen 2 18.9% GP Nederland Lando Norris 1 18.5% GP Italië Kimi Antonelli 1 39.9% GP Spanje Max Verstappen 2 23.5% GP Azerbeidzjan Max Verstappen 2 26.6% GP Bahrein Max Verstappen 1 25.9% GP Singapore Max Verstappen 1 30.7% GP Verenigde Staten – – – GP Mexico-Stad – – – GP São Paulo – – – GP Las Vegas – – – GP Qatar – – – GP Abu Dhabi – – –

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.