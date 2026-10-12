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Max Verstappen, Red Bull, Singapore, 2026, Copyright Red Bull Content Pool — Foto: © Red Bull Content Pool

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen opnieuw uitgeroepen tot beste coureur

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Verstappen in Singapore beloond na dubbelzege

Max Verstappen had nog nooit de Grand Prix van Singapore gewonnen. Maar dit weekend zegevierde de Red Bull-coureur niet alleen in de Sprint, maar ook in de zondagsrace. Het leverde 30.7% van de stemmen van de fans op en dus werd Verstappen bekroond tot dé coureur van de dag. Charles Leclerc ontving 11.6% van de stemmen, nadat hij voor de vijfde keer dit seizoen op het podium belandde. George Russell werd derde in de DOTD-rangorde met 11.5% van de stemmen voor Kimi Antonelli (8.0%) en Lewis Hamilton (7.7%).

Driver Of The Day 2026

RaceDriver Of The DayFinishpositieStemmen
GP AustraliëMax Verstappen630.0%
GP ChinaKimi Antonelli123.4%
GP JapanOscar Piastri227.4%
GP MiamiMax Verstappen526.3%
GP CanadaLewis Hamilton227.7%
GP MonacoKimi Antonelli122.4%
GP Barcelona-CataloniëLewis Hamilton151.9%
GP OostenrijkMax Verstappen239.6%
GP Groot-BrittanniëCharles Leclerc126.8%
GP BelgiëCharles Leclerc217.7%
GP HongarijeMax Verstappen218.9%
GP NederlandLando Norris118.5%
GP ItaliëKimi Antonelli139.9%
GP SpanjeMax Verstappen223.5%
GP AzerbeidzjanMax Verstappen226.6%
GP BahreinMax Verstappen125.9%
GP SingaporeMax Verstappen130.7%
GP Verenigde Staten
GP Mexico-Stad
GP São Paulo
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dhabi

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

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