Zo kan Antonelli in de GP van de Verenigde Staten de jongste wereldkampioen F1 ooit worden

Kimi Antonelli kan tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 veiligstellen. De twintigjarige Mercedes-coureur bouwde afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Singapore zijn leiding in het kampioenschap uit naar 102 punten op teamgenoot George Russell. Hoewel de kans op een vroege beslissing in Austin klein is, kan de Italiaan met de juiste uitslagencombinatie het record van Sebastian Vettel als jongste wereldkampioen ooit verbreken.

De marge van de klassementsleider groeide in Singapore nadat hij als derde over de streep kwam, terwijl Russell na gridstraffen niet verder kwam dan de negende plaats. Met nog zes raceweekenden voor de boeg bedraagt het gat tussen de twee teamgenoten 102 punten. Na de race in Texas zijn er nog maximaal 125 punten te verdelen over de resterende vijf Grands Prix. Om de titelstrijd op Amerikaanse bodem al definitief te beslissen, moet Antonelli zijn voorsprong vergroten naar minimaal 125 punten.

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Het exacte rekenscenario voor Mercedes in Austin

De berekening voor het kampioenschap laat weinig marge voor toeval. Kimi Antonelli is verplicht om de Grand Prix op Circuit of the Americas te winnen, wat hem 25 punten oplevert. Daarnaast mag George Russell niet verder komen dan de negende positie, die goed is voor maximaal twee punten. In dat geval groeit het verschil exact naar 125 punten. Mocht Russell in de resterende vijf races alsnog langszij komen qua puntenaantal, dan pakt Antonelli de wereldtitel op basis van het aantal overwinningen. De Italiaan zou na een zege in Texas immers op negen seizoenszeges staan, terwijl zijn Britse stalgenoot er maximaal acht kan behalen.

Tegelijkertijd moet de koploper rekening houden met Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur bezet de derde positie in de stand met 111 punten achterstand. Om Hamilton definitief uit te schakelen, moet de zevenvoudig wereldkampioen als vijfde of lager eindigen. De overige coureurs die mathematisch nog kans maken, onder wie Max Verstappen (119 punten achterstand), Charles Leclerc (125 punten achterstand) en Lando Norris (139 punten achterstand), vallen bij een overwinning van de Mercedes-rijder automatisch buiten de titelrace.

Antonelli blijft nuchter onder naderend kampioenschap

In gesprek met Martin Brundle van Sky Sports F1 reageert Kimi Antonelli op de mogelijkheid om de titel vroegtijdig te pakken. "Ik weet dat het heel dichtbij is, ik weet dat het er is, maar ik moet er gewoon voor zorgen dat ik het beste blijf doen wat ik kan", stelt de Italiaan nuchter over zijn titelkansen.

Ondanks zijn podiumklassering op het Marina Bay Street Circuit was de jonge coureur zelfkritisch op zijn eigen verrichtingen. "De mindset is altijd hetzelfde: daarheen gaan om te winnen en zo goed mogelijk te presteren. Ik reed in Singapore niet bijzonder goed en had het gevoel dat ik het beter had kunnen doen, maar na een week om te resetten kijk ik ernaar uit om terug te zijn in Austin", legt Antonelli uit. "Uiteindelijk komt het resultaat niet als ik mijn werk niet goed doe. Om te bereiken wat ik wil, moet ik presteren, zo simpel is het."