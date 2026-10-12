Het afwijkende tijdschema voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten

De Formule 1 verhuist na het raceweekend in Singapore naar Austin voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Voor de Nederlandse autosportfans betekent de overtocht naar de Verenigde Staten dat het merendeel van de sessies in de avonduren te volgen is.

De ontmoeting in Texas geldt als de achttiende ronde van het huidige wereldkampioenschap. Andrea Kimi Antonelli gaat aan kop in het kampioenschap en heeft in Amerika de mogelijkheid om de wereldtitel namens Mercedes wiskundig definitief naar zich toe te trekken. De jonge Italiaan moet dan de race winnen, terwijl teammaat George Russell maximaal de negende plaats mag behalen. Ook mag Lewis Hamilton dan niet hoger dan vijfde worden.

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Circuit of the Americas in Austin

Het Circuit of the Americas, in de volksmond ook wel COTA genoemd, is inmiddels niet meer weg te denken van het programma en heeft een lopende overeenkomst tot en met 2034. De omloop is 5,513 kilometer lang en telt in totaal twintig bochten, waarbij tegen de klok in wordt gestuurd. Het veld krijgt tijdens de Grand Prix op zondag een afstand van 56 ronden voor de kiezen. Mercedes-AMG F1 W17 racewagen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Spanje" loading="lazy"> Een Formule 1-auto in actie, zoals te zien tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

Het raceweekend op Texaanse bodem wordt afgetrapt op vrijdag 23 oktober. De coureurs vangen om 19:30 uur Nederlandse tijd aan met de eerste vrije training, die traditioneel zestig minuten duurt. De tweede oefensessie wordt later op de avond verreden en gaat om 23:00 uur Nederlandse tijd van start. Op zaterdag 24 oktober staat om 19:30 uur Nederlandse tijd de derde en afsluitende vrije training gepland, waarin de teams de puntjes op de i kunnen zetten wat betreft de afstelling. Vervolgens zal de startvolgorde voor de race worden bepaald tijdens de kwalificatie, die om 23:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De Grand Prix op zondag 25 oktober gaat om 21:00 uur Nederlandse tijd van start. Op de baan in Austin springen de lichten om 15:00 uur lokale tijd op groen.