Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. Vanaf poleposition reed de Red Bull-kopman naar zijn 73e Grand Prix-zege, al kende hij in de openingsfase de nodige technische tegenslag op het Marina Bay Street Circuit.

Tijdens de officiële persconferentie na afloop van de race blikte de coureur tevreden terug op het behalen van deze ontbrekende mijlpaal op zijn erelijst. Hoewel hij de leiding wist te behouden, verliep de beginfase van de nachtrace allerminst vlekkeloos door haperende systemen in zijn bolide. Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Verstappen moeite had om goed weg te komen bij de start. Ook in Singapore was er wederom een probleem, al had het nu gelukkig geen grote gevolgen voor de Red Bull-coureur.

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Verstappen overtuigt op zachte en medium banden

De overwinning smaakt zoet voor Verstappen, die lang moest wachten op succes in de Aziatische stadstaat. "Het heeft even geduurd, maar deze race was erg goed", zo stelt Verstappen over zijn optreden. "We hadden de snelheid toen we die nodig hadden op de zachte band en op de medium compound, hoewel de medium band voor iedereen wat lastiger was. Het pakte goed uit, dus ik ben uiteraard heel erg blij om hier eindelijk te winnen."

Max Verstappen juicht na zijn overwinning in de Grand Prix van Singapore

Bij het doven van de rode lichten ondervond hij echter direct mechanische problemen aan boord van zijn bolide van Red Bull Racing. "De start was cruciaal en die was net goed genoeg", zo legt de Nederlander uit. "Er was iets niet helemaal in orde bij de start, dus we moeten goed analyseren wat daar precies gebeurde. Voordat ik de koppeling losliet, voelde het al niet goed."

Spannende openingsfase met motorische haperingen

Die problemen bleven niet beperkt tot het moment van wegrijden, want direct daarna haperde de elektrische vermogensafgifte. Concurrent Charles Leclerc rook direct zijn kans en zette volop de aanval in. "We hadden een paar ronden lang problemen met de vermogensafgifte, waardoor Charles me bijna te pakken kreeg in bocht 7", zo verklaart Verstappen over het hachelijke moment in de openingsronde.

Zodra de technische storingen vanuit de cockpit waren verholpen, kon de raceleider het tempo dicteren. "Toen we die problemen eenmaal hadden opgelost, ging het direct uitstekend. De auto voelde uitstekend aan op de banden en ik kon het rubber perfect managen", zo besluit Verstappen zijn terugblik op het openingsdeel van de wedstrijd.