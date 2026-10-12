Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft tijdens de Grand Prix van Singapore zijn allereerste podiumplaats op deze locatie veroverd. De Italiaan stuurde zijn bolide naar de derde positie na een zware slijtageslag op het Marina Bay Street Circuit. Na afloop verklaarde hij dat het pittig was.

De twintigjarige debutant kende een veeleisende race waarin hij te maken kreeg met hete remmen en een lastige balans, maar wist optimaal te profiteren van de schermutselingen voor hem op de baan. Door een fel gevecht tussen Lando Norris en Lewis Hamilton handig uit te buiten, schoof Antonelli door naar het podium. En doordat hij wederom z'n grootste concurrenten in de titelstrijd wist af te troeven, is het kampioenschap nu heel dichtbij.

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Antonelli slaat toe na gevecht

Tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix toont Kimi Antonelli zich uiterst tevredengesteld met de manier waarop hij de derde positie over de streep trok. Gevraagd naar zijn verloop van de race legt Antonelli uit hoe hij het duel voor zich aangreep om toe te slaan: "Ja, het was een zeer zware race, maar ik ben erg blij met het podium uiteindelijk. Ik heb geprofiteerd van het gevecht van Lando en Lewis door beide in te halen. Om dan P3 mee naar huis te nemen, is een geweldig resultaat voor het team. En ja, daar ben ik erg blij mee."

Antonelli kan kampioen worden in Austin

Door zijn sterke klassering in de straten van Singapore verstevigde Antonelli zijn leidende positie in het coureursklassement, waardoor hij tijdens het eerstvolgende raceweekend op het Circuit of The Americas al wereldkampioen kan worden. Het betreft echter vooral een theoretische kans, want Antonelli is hierin ook deels afhankelijk van de resultaten van Hamilton en teamgenoot Russell.