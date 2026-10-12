Charles Leclerc kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tweede plaats tijdens de Singapore Grand Prix. De Monegask wist weliswaar naar het podium te rijden, maar moest tegelijkertijd toezien hoe hij het racetempo van racewinnaar Max Verstappen simpelweg niet kon bijbenen.

Tijdens de persconferentie na afloop van de zeventiende ronde van het seizoen schoof de coureur van Ferrari aan om tekst en uitleg te geven over zijn race op het Marina Bay Street Circuit. Volgens Leclerc laat de uitslag enerzijds bemoedigende signalen zien, maar legt het anderzijds genadeloos bloot waar het team momenteel staat ten opzichte van de top. "Nou, ik ben blij, maar niet superblij", zo vertelt Leclerc. "Een tweede plaats is een goed resultaat, denk ik, gezien de trend die we de laatste tijd hebben gehad, waarbij we net iets aan snelheid tekortkwamen. Ik heb het gevoel dat we, zeker in de kwalificatie gisteren, een sterke snelheid hadden. Vandaag in de race had Max iets meer snelheid dan wij, wat verwacht werd, maar we waren misschien ook iets dichterbij dan we hadden verwacht. Het was een gave race. Ik geloofde erin tot het einde, maar helaas was het net niet genoeg."

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Leclerc ziet kans bij de start

In de allereerste meters van de wedstrijd leek er even een gouden mogelijkheid te ontstaan voor Leclerc om de leiding direct naar zich toe te trekken, toen Verstappen kortstondig te maken kreeg met vermogensproblemen. De Ferrari-coureur dook direct op naast de Red Bull-bolide van de Nederlander, maar slaagde er niet in om de aanval door te zetten en de koppositie daadwerkelijk af te pakken. "Je hebt niet veel tijd om na te denken in die momenten", zo blikt Leclerc terug op de hectiek in de openingsronde. "Ik zag gewoon dat Max een beetje een moeilijke start had. Ik had een vrij goede start, dus ik kwam naast hem terecht." Charles Leclerc uit zijn teleurstelling na de race in Singapore.

Leclerc heeft geen spijt van strategie

Gedurende de race besloot de pitmuur van Ferrari een afwijkende tactiek te hanteren tijdens de Safety Car-periode om Verstappen zo het vuur aan de schenen te leggen. Die strategische gok pakte door forse bandenslijtage echter niet goed uit voor Leclerc. "We waren aan het begin van de race behoorlijk sterk, daarna begonnen we wat meer te degraderen in de eerste stint. Maar toen deden we een iets andere strategie dan Max met de Safety Car. Ik geloofde er tot het einde in, maar ik pushte veel aan het begin van die laatste stint en degradeerde toen wat meer dan de anderen. Maar ja, ik gaf alles en ik heb nergens spijt van", stelt Leclerc nuchter vast, wetende dat er simpelweg niets meer te halen viel. "Ik denk niet dat er vandaag veel meer te doen was, behalve misschien wat agressiever zijn bij de start. Dat is hoe het is."

Updates nog niet voldoende voor Ferrari

De Italiaanse renstal had voor het raceweekend in Singapore weliswaar nieuwe onderdelen op de auto geschroefd, maar die updates bleken nog niet genoeg om het gat naar voren te overbruggen, zo erkent Leclerc. "Ik voel nog steeds dat we een beetje snelheid tekortkomen. Het is echter waar dat we wat kleine nieuwe onderdelen aan de auto hebben toegevoegd, die ons misschien hebben geholpen om weer een stap vooruit te zetten, maar het is niet genoeg", concludeert Leclerc over de huidige vorm van zijn team. "We zullen tot het einde pushen en we moeten nog wat nieuwe dingen aan de auto toevoegen om op niveau te komen. Maar ik denk dat we vandaag over het algemeen een goed tempo hadden."