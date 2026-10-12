Lewis Hamilton kreeg tijdens het raceweekend in Singapore bezoek van zijn geliefde Kim Kardashian. Het was de tweede keer dit jaar dat de Amerikaanse realityster zich in de F1-paddock liet zien en wederom kwamen fotografen handen en voeten tekort om haar op de gevoelige plaat vast te leggen. Kardashian schitterde in de paddock en dat leverde meer dan voldoende plaatjes op.

Kardashian was het gehele weekend aanwezig in Singapore om Hamilton, die uiteindelijk niet verder kwam dan de zesde plaats, te steunen. In de paddock werd ze consequent omringd door een aantal bodyguards. En die waren ook wel nodig, want Kim trok de nodige aandacht - ook bij de fotografen. Iedereen wilde maar wat graag een glimp opvangen van de Amerikaanse tv-persoonlijkheid, die zowel op zaterdag als zondag de aandacht trok met haar zorgvuldig uitgekozen outfits. Op zaterdag droeg ze een doorschijnende, tot de grond reikende poederroze jurk uit de lente-collectie van 2024 van Alaïa.

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Kardashian schittert met outfits in Singapore

Op zondag droeg de oprichter van Skims wederom een tot aan de grond reikende jurk, maar ditmaal met een kleurig patroon en een open kijk in haar decolleté. Het betrof een nauwsluitende lichtroze jurk met een Aziatisch geïnspireerd ontwerp, voorzien van een ingewikkelde bloemen- en vogelprint, een korsettaille en - zoals gezegd - een diepe decolleté. De jurk met fazantenprint uit de Roberto Cavalli lente/zomercollectie van 2003 zou afkomstig zijn uit het archief van My Runway. Kardashian combineerde de maxi-jurk met een ongebruikelijk half opgestoken kapsel, compleet met een klein vlechtje dat haar gezicht omlijstte. Ze maakte de look af met een frisse, roze make-up.

Fotografen gaan los op aanwezigheid Kardashian in paddock

Op beide dagen trok Kardashian dan ook - zoals ze gewend is - de aandacht. Niet alleen van de aanwezige fans, maar ook van de vele fotografen. Er werden dan ook tal van foto's geschoten van de Amerikaanse wereldster, die haar geliefde Hamilton zag worstelen in de Grand Prix. Hieronder een aantal foto's van Kardashian op een rij.

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