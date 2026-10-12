Kelly Piquet kan wel lachen om een bewerkte afbeelding die na het raceweekend in Singapore viraal gaat op sociale media. De Braziliaanse besloot publiekelijk te reageren op een montage waarin haar vriend Max Verstappen en diens voormalig teamgenoot Sergio Pérez de hoofdrol opeisen.

De aanleiding voor het hele tafereel was een televisie-interview van Pérez vlak na de sprintrace op het Marina Bay Street Circuit. Pérez gaf een interview toen op het grote scherm achter hem de twee McLaren's elkaar van de baan reden. Het Instagram-account Automundial besloot de verbouwereerde blik van de Mexicaan op dit ongeval te bewerken met een foto van Verstappen die Piquet een kus geeft. Laatstgenoemde kan de edit wel waarderen, zo blijkt uit haar reactie op Instagram.

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Piquet lacht om bewerkte beelden

Piquet plaatste een reactie met lachende emoticons onder de bewerkte foto en maakte daarmee duidelijk dat ze de grap wel kon waarderen. Haar reactie bleef niet onopgemerkt en leverde al snel tienduizenden likes op van volgers die het moment net zo vermakelijk vonden. De post van Automundialmx zelf kreeg ook tienduizenden likes en werd meermaals gedeeld en opgeslagen.