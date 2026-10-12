Max Verstappen kende tijdens de Grand Prix van Singapore 2026 een vlekkeloze bandenstrategie, ondanks een haperende start van de race. De coureur wist op het Marina Bay Street Circuit de leiding te behouden en controleerde het tempo nadat de eerdere technische problemen met de bolide bij de start waren verholpen. Hoewel zijn banden goed waren, was zijn radio dat niet.

In de openingsfase zag de situatie er echter nog penibel uit voor de Limburger. Problemen met de energie-afgifte zorgden ervoor dat concurrent Leclerc direct de aanval kon openen richting de eerste bocht. Verstappen wist zijn rivaal echter net voldoende af te knijpen. Nadat de elektronische haperingen waren opgelost, kon Red Bull het oorspronkelijke tactische plan oppakken en wist Verstappen los te komen van de Ferrari.

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Verstappen vindt rust dankzij bandenmanagement

De balans van de auto bleek doorslaggevend om het rubber heel te houden op het veeleisende stratencircuit. "De auto was erg goed voor de banden. Ik kon ze goed managen", verklaarde Verstappen tijdens de persconferentie na afloop van de race. Het strategische voordeel werd verder vergroot doordat de Nederlander de wedstrijd vanaf de kop kon controleren, zonder last te hebben van opwervelende hitte van voorgangers. "Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat het een van de eerste keren was dat ik in de race in Singapore in schone lucht reed, dus dat is ook fijn", legt Verstappen uit.

Verstappen worstelt met boordradio

Achter de schermen verliep het overleg over de strategie echter verre van vlekkeloos. Verstappen kampte gedurende de wedstrijd met een defect communicatiesysteem, waardoor overleg met race-engineer Gianpiero Lambiase amper mogelijk was. Verstappen kon zijn engineer wel horen, maar kon niet terugpraten. Het was dus ook bijzonder lastig om samen met de pitmuur tot bepaalde keuzes te komen.

"Wat betreft de radio, dat was misschien wel mijn grootste probleem van de hele race", stelt Verstappen over de gebrekkige verbinding met de pitmuur. "Ja, misschien was hij [Lambiase, red. blij dat het niet werkte. Ik kon niet echt iets zeggen. Ja, hij probeerde op een gegeven moment dingen in code te vragen, en ik denk dat hij goed begreep wat ik bedoelde of niet goed deed. Maar het is nooit fijn. Ik heb al het hele seizoen moeite met mijn radio, en dit weekend was het bijzonder slecht."