Lando Norris heeft na afloop van de Grand Prix van Singapore de lachers op zijn hand gekregen tijdens het nachtelijke feestgedruis. De McLaren-coureur dook samen met Haas-rijder Oliver Bearman het nachtleven in en kon het niet laten om collega Lance Stroll op de hak te nemen.

Max Verstappen schreef op zondag geschiedenis op het Marina Bay Street Circuit door zijn 250ste Grand Prix-start te bekronen met zijn allereerste zege in Singapore. Terwijl de Red Bull Racing-coureur het feest op het podium vierde met Charles Leclerc en Kimi Antonelli, finishte Lando Norris als vierde na een uitdagend weekend.

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Prikkelende uithaal naar Stroll in nachtclub

Norris liet het resultaat van de race niet in de weg staan van de traditionele feestelijkheden na afloop. Samen met Oliver Bearman, die in zijn Haas als twaalfde over de finish kwam, zocht de Brit de populaire nachtclub Marquee Singapore op om het raceweekend af te sluiten. In de club dook een bord op uit het publiek met de tekst 'Voor de beste coureur'. Norris zag de tekst direct en greep het moment aan voor een spottende grap over zijn Canadese collega. "Waar is Lance, waar is Lance?", riep Norris lachend door de feestende massa, wat al snel door aanwezige fans op video werd vastgelegd.