McLaren-coureur Lando Norris heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor de botsing met teamgenoot Oscar Piastri tijdens de sprintrace in Singapore. De regerend wereldkampioen erkent dat hij een flinke inschattingsfout heeft gemaakt door zijn eigen belangen boven die van het team te stellen. Eerder zei hij nog dat hij niets fout had gedaan.

Het veelbesproken moment vond plaats in de absolute slotfase van de zaterdagse sprintrace op het Marina Bay Street Circuit. Het tweetal vocht fel om de vierde plaats toen de Brit in bocht 5 besloot een gewaagde inhaalpoging in te zetten. Dat liep compleet verkeerd af: Piastri tolde de muur in en moest de strijd staken, terwijl Norris met flinke averij genoegen moest nemen met de achtste positie. In eerste instantie leek Norris zich van geen kwaad bewust, maar nu erkent hij toch een fout te hebben gemaakt.

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Norris steekt hand in eigen boezem

Direct na de finish beriep Norris zich nog op zijn recht om vrij te racen, maar inmiddels slaat de coureur een heel andere toon aan. De kampioen van vorig jaar ziet in dat hij een grens overschreed en schuift de verantwoordelijkheid voor het voorval niet van zich af. "Het is eigenlijk vrij eenvoudig, ik kan het niet maken om opnieuw te doen wat ik heb gedaan", vertelde Norris openhartig.

Volgens de Brit was de actie op zijn teamgenoot achteraf bezien compleet overbodig in de strijd om de constructeurstitel. "Ik had het überhaupt nooit moeten proberen, zelfs als de actie mogelijk was. Ik moet meer denken aan het team waarvoor ik rijd, dan aan mezelf", zo klinkt het schuldbewust uit de mond van de McLaren-kopman.

Stella noemt crash onacceptabel

Binnen de leiding van de formatie uit Woking kwam de aanvaring hard aan. Teambaas Andrea Stella liet geen misverstand bestaan over zijn gevoelens en bestempelde het incident binnenskamers direct als onacceptabel. Voor de renstal betekende de crash een flinke tegenvaller in de titelstrijd bij de constructeurs, waar McLaren momenteel met 317 punten op de derde plaats staat.

De crash stond bovendien in schril contrast met het succes bij de concurrentie, waar Max Verstappen een dag later namens Red Bull Racing de Grand Prix greep. Verstappen staat vierde in de tussenstand met 221 punten, vlak achter nummer drie Lewis Hamilton, die 229 punten verzamelde voor Ferrari. Norris bezet met 201 punten de zesde plaats in het kampioenschap, terwijl Oscar Piastri met 138 punten op de zevende stek bivakkeert en daarmee officieel geen aanspraak meer maakt op het wereldkampioenschap van 2026.

Norris bied excuses aan

Norris wil de situatie dan ook snel achter zich laten voordat het kampioenschap koers zet richting het Circuit of the Americas in Texas, waar van 23 tot en met 25 oktober de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden wordt. "Het was een fout van mijn kant en ik heb het team teleurgesteld. Ik heb mijn excuses aan iedereen aangeboden en dat ben ik ze verschuldigd. Volgend jaar zullen we het beter doen", aldus Norris.