Charles Leclerc kijkt met gemengde gevoelens terug op de technische stappen van zijn team na de Grand Prix van Singapore. Ondanks zijn tweede plaats op het Marina Bay Street Circuit waarschuwt de Monegask dat de recente updates nog niet volstaan om het gat naar voren structureel te dichten.

De renstal uit Maranello introduceerde gerichte updates om het tempo te verhogen, maar volgens Leclerc zit de concurrentie niet stil en is er meer nodig om voor zeges te strijden. In Singapore werd dit wederom bevestigd. Ferrari kon weliswaar goed meekomen en wist via Leclerc nog een tweede plek binnen te slepen, maar het tempo van Red Bull Racing kon men niet volgen. En dat terwijl Ferrari eerder dit seizoen nog de overhand had ten opzichte van Red Bull. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en dat betekent dat de stappen die Ferrari maakt, te klein zijn.

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Leclerc ziet kleine stap voorwaarts

Tijdens de persconferentie legde Leclerc uit dat de vernieuwingen hielpen, maar dat het gewenste niveau uitblijft. "Het is waar dat we enkele kleine nieuwe onderdelen aan de auto hebben toegevoegd, wat ons misschien heeft geholpen om weer een stap vooruit te zetten, maar het is niet genoeg", aldus de coureur. "We zullen tot het einde pushen en we moeten nog wat nieuwe dingen aan de auto toevoegen om op niveau te komen. Maar ik denk dat we vandaag over het algemeen een goed tempo hadden."

Ferrari waakt voor tempo van concurrentie

Leclerc wijst op de krachtsverhoudingen van de voorbije races, waarin Ferrari terrein verloor op Red Bull, Mercedes en McLaren. Het tempo van doorontwikkeling wordt volgens hem beslissend in het restant van het seizoen.Gevraagd naar de volgende podiumkansen blijft Leclerc realistisch: "Het is te vroeg om te zeggen, maar het is waar dat we hier en daar wat kleine onderdelen aan de auto hebben toegevoegd, wat ons misschien heeft geholpen om een stap vooruit te zetten. Maar we mogen ook de tendens van de laatste drie races vóór deze niet vergeten. En de tendens waar ik het over heb, is dat we een beetje snelheid verliezen in vergelijking met Red Bull, vergeleken met Mercedes en ook vergeleken met McLaren."

Race om updates bepaalt het vervolg

Volgens Leclerc ligt de sleutel bij de snelheid waarmee de fabriek nieuwe onderdelen levert. Hoewel McLaren het lastiger had op het stratencircuit, kan elk raceweekend omslaan zodra teams met grote updates komen.De renstal moet volgens Leclerc alles op alles zetten in de ontwikkelingsstrijd. "Uiteindelijk draait het erom wie de upgrades zo vroeg mogelijk brengt", stelt Leclerc. "En hopelijk zullen wij degene zijn die een grotere stap zetten dan de anderen met de volgende upgrades die we brengen."