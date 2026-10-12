Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn bewondering uitgesproken voor de stormachtige opmars van concurrent Red Bull Racing. Na afloop van het meest recente raceweekend steekt de Oostenrijker de loftrompet over de manier waarop de formatie haar bolide heeft doorontwikkeld, waarbij hij Max Verstappen aanwijst als de absolute maatstaf op de grid.

De renstal uit Milton Keynes kende een lastige seizoensstart, maar wist met gerichte updates aan de RB22 het tij volledig te keren. Verstappen domineerde afgelopen zondag het raceweekend in Singapore door de sprintrace, de pole position én de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Een week eerder zegevierde de Nederlander ook al op het Sepang International Circuit nabij Kuala Lumpur.

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Indrukwekkend totaalpakket

Wolff toont zich op Formula1.com diep onder de indruk van de sprong die de concurrentie heeft gemaakt en wijst specifiek naar het samenspel tussen de wagen en de coureur. "Werkelijk, je moet je hoed afnemen voor wat Red Bull dit seizoen heeft gepresteerd, hoe ze de auto hebben ontwikkeld, en hoe alles als een compleet pakket is samengekomen", verklaart de teambaas. "Dan zet je Max Verstappen in die auto, en als hij voelt dat die machine rijdt zoals hij dat wil, dan zijn dit de resultaten." De Oostenrijker ziet dan ook dat de viervoudig racewinnaar van dit kalenderjaar momenteel ongrijpbaar is voor de rest van het veld. "Hij is verreweg de snelste man vandaag; hij was de snelste man in Kuala Lumpur", benadrukt de Mercedes-voorman over de pure snelheid van de coureur.

Kracht van aandrijflijn

Naast de aerodynamica werpt Wolff ook een blik op de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron. Hoewel hij de data van de stratenrace nog niet volledig heeft kunnen analyseren, ziet hij dat de verbrandingsmotor en de hybride systemen van het rivaliserende team uitstekend presteren. "Ik heb de data uit Singapore uiteraard nog niet gezien, maar je kunt niet zien dat deze achterblijft", legt Wolff uit over de verrichtingen van de Oostenrijkse motor. "Ze hebben het erg goed gedaan; de verbrandingsmotor (ICE) lijkt zeer competitief te zijn. Uiteraard zie je dat met de ADUO, maar ook wat betreft energieterugwinning en energieafgifte, is het behoorlijk goed."

Strijd om upgrades

Bij Mercedes leidt men momenteel weliswaar het constructeurskampioenschap met 578 punten, maar de renstal worstelt met de afstelling van het eigen aerodynamische updatepakket. Om die reden werd in de straten van Marina Bay gekozen voor een gesplitste strategie: Kimi Antonelli reed met de vernieuwde onderdelen naar de derde plaats, terwijl George Russell met de oude specificatie genoegen moest nemen met P9. Wolff hoopt dan ook dat zijn engineers de afstelling snel onder de knie krijgen om het gevecht met de concurrentie aan te kunnen gaan. "En laten we kijken wanneer onze upgrade hopelijk begint te werken en landt waar we denken dat hij hoort te zijn, of we competitief tegen hem kunnen zijn. Maar één ding is zeker: volgend jaar gaat het er vol op; de strijd tussen de teams en Red Bull maakt daar deel van uit."