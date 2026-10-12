De knoop over de rijdersbezetting van Racing Bulls voor het Formule 1-seizoen van 2027 wordt binnen enkele weken definitief doorgehakt.

Teambaas Alan Permane bevestigt dat de Italiaanse renstal rustig de tijd neemt om de juiste keuze te maken tussen de huidige coureurs en het aanstormende talent uit het eigen opleidingstraject. Vrijwel het gehele startveld voor komend seizoen is inmiddels ingevuld, waardoor de aandacht in de paddock verschuift naar de laatste openstaande plaatsen. Naast Haas is de zusterformatie van Red Bull het enige team dat de line-up voor 2027 nog officieel moet afronden, waarbij momenteel drie coureurs strijden om twee felbegeerde racezitjes.

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Geen haast

De huidige bezetting met Liam Lawson en Arvid Lindblad levert uitstekende resultaten op voor de renstal uit Faenza. De formatie bezet momenteel de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met 100 punten, wat een historisch resultaat zou betekenen. Lawson verzamelde tot dusver 69 punten voor het zusterteam (en scoorde daarnaast eerder 14 punten tijdens zijn invalbeurt voor Isack Hadjar bij de hoofdmacht), terwijl rookie Lindblad op 38 punten staat. Ondertussen klopt Red Bull Junior Nikola Tsolov nadrukkelijk op de deur vanuit de Formule 2, waar de Bulgaar strijdt om de titel. Permane laat in gesprek met Formula1.com weten dat de leiding zich absoluut niet laat opjagen bij het nemen van de beslissing. "Ik wil geen definitieve datum noemen, want zo werkt het niet. Laten we zeggen dat het in de komende weken gebeurt", verklaart de Britse teambaas. "We hebben geen haast. Iedereen weet dat we twee fantastische coureurs in de auto hebben en we hebben momenteel ook een geweldige coureur in de Formule 2 rondrijden. Ze zijn er allemaal klaar voor."

Drie kandidaten

Het luxeprobleem stelt de teamleiding voor een lastige afweging, aangezien niet iedereen aan de start kan verschijnen in 2027. "Drie past natuurlijk niet in twee", legt Alan Permane uit over het overschot aan talent. "We nemen daarom net wat meer tijd om ervoor te zorgen dat we de juiste samenstelling voor volgend jaar kiezen." De pure rondetijd en de prestaties op het asfalt vormen voor Permane en zijn team de belangrijkste graadmeter, al weegt de filosofie van het opleidingsteam nadrukkelijk mee in het uiteindelijke oordeel. "Er spelen ontzettend veel dingen mee. Bovenaan het lijstje staan uiteraard snelheid en 'pace' en alles wat daarbij komt kijken", schetst de teambaas.

Toekomstige potentie

Omdat het opleidingsteam fungeert als kweekvijver voor de hoofdmacht, kijkt de directie verder dan louter de uitslagen van de afgelopen races. Coureurs moeten op termijn kunnen doorgroeien naar de absolute top van de koningsklasse. Permane benadrukt dat die specifieke taak het selectieproces complex maakt: "Op de achtergrond speelt er veel mee, juist omdat we ons in een ietwat unieke situatie bevinden. We willen jonge coureurs klaarstomen en jong talent een kans geven, waarbij we vanzelfsprekend één oog gericht houden op hun verdere ontwikkeling in de toekomst. Het draait dus niet alleen om het hier en nu, maar vooral ook om wat ze in de toekomst kunnen laten zien."