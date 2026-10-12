Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft de recente Grand Prix-zege van Max Verstappen in Singapore bestempeld als een absolute masterclass. De analist is bijzonder te spreken over de wijze waarop de Red Bull Racing-coureur onder zware omstandigheden het hele raceweekend wist te domineren.

De viervoudig wereldkampioen kende op het Marina Bay Street Circuit een vlekkeloos verloop door zowel de sprintpole, de sprintrace, de poleposition voor de hoofdrace als de overwinning op te eisen. Voor Verstappen betekende dit zijn allereerste zege in de straten van Singapore, waarmee hij zijn puntentotaal wist op te voeren naar 221 punten en steeg naar de vierde plek in het wereldkampioenschap.

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Masterclass in Singapore

In zijn terugblik bij Ziggo Sport steekt Doornbos zijn bewondering voor het optreden van de Limburger niet onder stoelen of banken. Waar het stratencircuit jarenlang een van de lastigste hordes vormde op de kalender, viel ditmaal alles op zijn plek voor de kopman van Red Bull. "Singapore tien jaar proberen en hem dan zo instellen. Het woord masterclass is al een paar keer gevallen, ook op andere weekenden. Maar deze valt daar ook onder, want dit is wel echt knap dat je zo onder die omstandigheden alles weet te domineren", legt Doornbos uit.

Focus op 2027

De dominante vorm volgt kort na het introduceren van de laatste reeks aerodynamische onderdelen tijdens het raceweekend in Baku. Het team heeft inmiddels besloten om de huidige wagen niet meer verder te ontwikkelen en de volledige ontwerpcapaciteit te verleggen naar het nieuwe reglement van 2027. Doornbos constateert dat de ingezette koers direct effect sorteert op het asfalt: "Die updates uit Baku werken wel erg goed. Ze hebben natuurlijk al aangekondigd in Baku dat ze deze auto niet meer verder doorontwikkelen, maar echt gefocust zijn op 2027. Als je zo kijkt, dan kan de concurrentie zich echt zorgen gaan maken voor 2027. Want als Red Bull deze trend voortzet, dan komen ze natuurlijk wel waanzinnig goed uit de startblokken."