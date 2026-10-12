Max Verstappen heeft met zijn recente overmacht tijdens de triple-header de concurrentie in de Formule 1 op scherp gezet. De viervoudig wereldkampioen pakte afgelopen weekend op het Marina Bay Street Circuit de maximale score door vanaf poleposition zowel de sprintrace als de Grand Prix van Singapore te winnen.

Nadat de Nederlander een week eerder ook al de zege greep tijdens de naar het Sepang International Circuit in Maleisië verplaatste Grand Prix van Bahrein, luiden rivaliserende teams de noodklok over de pure racesnelheid van de RB22. De hernieuwde suprematie van de renstal brengt ook de stand bij de teams in beweging. Door de opeenvolgende overwinningen van Verstappen staat Red Bull in het constructeurskampioenschap nu nog maar zeven punten achter McLaren in het gevecht om de derde positie. De Oostenrijkse formatie leek zelfs dicht bij een hattrick over de hele reeks wedstrijden; in Bakoe reed de leider van het team vanaf de achtste startplek naar de tweede plaats, vlak achter racewinnaar George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Zorgen bij Mercedes

Russell maakt zich na afloop van het raceweekend in Singapore ernstige zorgen over de enorme sprong die de formatie van Verstappen heeft gemaakt. Mercedes introduceerde recentelijk een updatepakket op de W17, maar zag het gewenste effect op de baan grotendeels uitblijven. "Het doel is nu om de auto te verbeteren, want wij waren het dominante team dit hele seizoen en als je naar de recente races kijkt, is Red Bull verreweg het beste geweest", zo laat Russell weten tegenover RaceFans.

Terug naar winnen

De Brit vervolgt: "In Bakoe zat Max op een vergelijkbaar niveau als ik. We gaan naar Maleisië, een compleet ander circuit, dan naar Singapore, weer een heel ander circuit, en hij domineerde de laatste twee weekenden. Nu is het doel als team om deze updates onder de knie te krijgen. We waren zo lang het dominante team, en nu sinds de pauze zien we Red Bull uitzonderlijk snel op veel verschillende soorten circuits en moeten we terug naar de manier van winnen."