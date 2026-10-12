Wolff over track limits Antonelli: 'Misschien kussen onder z'n kont leggen'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft met een flinke knipoog gereageerd op de problemen rondom track limits bij Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Singapore. De Oostenrijker stelt gekscherend voor om een kussen uit het hotel onder het zitvlak van de jonge coureur te schuiven, zodat hij de witte lijnen op het Marina Bay Street Circuit wat beter kan zien.

De Italiaanse rookie ging op het krappe stratencircuit vier keer over de schreef wat betreft de baanlimieten. Normaal gesproken levert zo'n vierde overtreding direct een tijdstraf van vijf seconden op, maar de wedstrijdleiding besloot ditmaal geen sanctie uit te delen. Een van die momenten werd immers veroorzaakt door opspelende remmen. Daardoor hield Antonelli zijn derde podiumplaats keurig vast, met een voorsprong van zestien seconden op McLaren-rijder Lando Norris.

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Wolff stelt 'kussen onder zijn kont' voor

In gesprek met Motorsport.com blikt teambaas Wolff met het nodige gevoel voor humor terug op het bewuste voorval. "Afgezien van die paar keer track limits heeft hij zijn race uitstekend gemanaged en het hoofd koel gehouden", zo vertelt Wolff. "Daar heb ik overigens een goede strategie voor: ik ga een kussen uit het hotel onder zijn kont leggen, zodat hij het asfalt daadwerkelijk kan zien. Want volgens mij ziet hij de baan gewoon niet goed."

Track limits zorgden voor spanning

Toch zorgde het veelvuldig overschrijden van de lijnen voor de nodige spanningen op de pitmuur. "Dat bezorgt ons natuurlijk de nodige stress", zo legt Wolff uit over de vroege waarschuwingen. "Halverwege de wedstrijd hadden we al drie strikes te pakken. Maar het laat tegelijkertijd zien dat hij ontzettend hard pusht en de limiet opzoekt. De manier waarop hij gereden heeft, was volwassen en sterk. Hij zei naderhand zelf ook: 'Ik moet hier gewoon kalm blijven en zorgen dat ik de finish haal.' Een lastige auto op dat moment besturen en ervan leren, dat is heel positief."

Geen lekkage in Mercedes

In de dertigste ronde van de wedstrijd ontstond er opnieuw lichte paniek toen Andrea Kimi Antonelli over de boordradio meldde dat hij vocht voelde lekken tussen zijn voeten. Teambaas Toto Wolff laat weten dat de data op dat moment geen reden tot zorg liet zien. "We weten het niet precies. We vermoeden dat het om de drinkfles ging, of hij had daadwerkelijk een lekkage, maar dan had hij dat zelf wel gemerkt."