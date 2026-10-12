Lambiase dit seizoen al vervangen naast Verstappen, Russell overweegt nieuwe gridstraf | GPFans Recap

Het raceweekend in Singapore is afgesloten met de overwinning van Max Verstappen. Er is op de dag na de race natuurlijk een hoop om na te bespreken en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van Singapore zit erop en na de tweede zege op rij voor Max Verstappen valt er genoeg na te bespreken over de race in Azië. Op deze maandag was er ook onder meer het nieuws dat Verstappen dit seizoen bij een deel van de races al een andere race engineer krijgt in de vorm van Tom Hart, die drie races over zal nemen van Gianpiero Lambiase. Kimi Antonelli is op zijn beurt blij dat er niet zoveel races meer zijn dit seizoen met de op stoom verkerende Verstappen.

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'Verstappen krijgt dit seizoen al nieuwe race-engineer bij Red Bull'

Max Verstappen krijgt tijdens drie van de resterende zes Grands Prix in het Formule 1-seizoen van 2026 een andere race-engineer aan zijn zijde. Tom Hart neemt de taken op de boordradio over van Gianpiero Lambiase tijdens de raceweekenden in de Verenigde Staten, Brazilië en Las Vegas, zo meldt RN365. Meer lezen over het nieuws over de nieuwe race engineer voor Max Verstappen? Klik hier!

Kelly Piquet deelt hartverwarmende beelden: dochter Lily viert zege Max Verstappen

Max Verstappen heeft afgelopen zondag op overtuigende wijze de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. Die zege werd na afloop op prachtige wijze gevierd door dochter Lily. Meer lezen over het mooie beeld van Lily Verstappen? Klik hier!

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Antonelli over naderende Verstappen in F1-titelstrijd: "Dat zou heel erg eng worden"

Kimi Antonelli kan na de Grand Prix van Singapore zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 ruiken, maar houdt de verrichtingen van Max Verstappen nauwlettend in de gaten. De coureur van Mercedes eindigde afgelopen zondag op het podium op het Marina Bay Street Circuit, terwijl zijn Nederlandse rivaal naar de zege reed. Met nog zes races voor de boeg koestert de Italiaanse klassementsleider een riante marge, al beseft hij terdege welk gevaar er dreigt wanneer het gat kleiner was geweest. Meer lezen over de uitspraken van Kimi Antonelli over Max Verstappen? Klik hier!

Antonelli hakt knoop door over geüpdatete Mercedes met oog op 2027

Kimi Antonelli blijft ook tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin in actie komen met de recent geïntroduceerde aerodynamische updates van Mercedes. Het kan mogelijk goed nieuws zijn voor Max Verstappen. Meer lezen over Kimi Antonelli en zijn plan voor dit seizoen? Klik hier!

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Russell overweegt nieuwe gridstraf met mogelijke motorwissel Mercedes in Las Vegas

George Russell overweegt mogelijk een nieuwe motorwissel en daarmee een bijbehorende gridstraf tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Die straf komt dan natuurlijk vrij kort na de forse gridstraf die hij afgelopen weekend al noodgedwongen op de kin moest incasseren in Singapore. Meer lezen over George Russell zijn mogelijke gridstraf? Klik hier!