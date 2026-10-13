Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert kan zich helemaal vinden in de stevige kritiek die Max Verstappen uit op de huidige technische reglementen van de sport. Volgens de Brit zorgt de enorme invloed van moderne elektronica en systemen ervoor dat de rijders buitenspel worden gezet, waardoor het pure racen verloren gaat. Dat laat de analist weten in gesprek met Betpack.

De frustraties over de hedendaagse bolides sluimeren al langer bij de mannen op de grid. Herbert herinnert zich nog goed dat Verstappen al vroeg zijn twijfels uitsprak over de koers die de koningsklasse ging varen: "Dat klopt. En nogmaals, het gaat terug naar een paar jaar geleden met Max. Toen hij voor het eerst in de simulator stapte, moest hij eigenlijk lachen omdat hij dacht dat het ronduit vreselijk zou zijn."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen overweegt alternatieven buiten de Formule 1

De drievoudig racewinnaar Johnny Herbert stipt aan dat de onvrede van Verstappen grote gevolgen kan hebben voor diens toekomstvisie. De Nederlander hint immers geregeld op een vertrek naar andere raceklassen: "Wat horen we steeds weer van Max? Hij blijft maar praten over ergens anders gaan kijken. Gelukkig verlengt hij zijn contract steeds weer, maar hij maakt een punt. Dit is helemaal verkeerd. Dit is niet waar racen om zou moeten draaien", klinkt het resoluut.

Toen Herbert zelf zijn opwachting maakte op de grid, was de sport dan ook compleet anders. Hij mist tegenwoordig de rauwe uitdaging die het besturen van een Formule 1-auto hoort te bieden: "Toen ik voor het eerst in de Formule 1 kwam, dacht ik dat het de meest brute, moeilijkste, fysiek en mentaal zwaarste raceklasse zou moeten zijn die er bestaat. Die ingrediënten zijn er wel, maar de technologie ontneemt de coureur de mogelijkheid om ons de 'wow'-factor te laten zien."

Hybride aandrijflijnen schieten doel voorbij

Ondanks dat Red Bull Racing gaandeweg het seizoen met updates kwam waarmee Max Verstappen de Grand Prix van Maleisië wist te winnen, blijft de basis van de huidige motoren een doorn in het oog. Johnny Herbert legt uit: "Max deed het in Maleisië, en ja, er zijn een paar upgrades waar hij baat bij had, maar de basis van de combinatie van elektrificatie en verbrandingsmotor klopt nog steeds niet."

De zware bolides en ingewikkelde aerodynamica dragen alleen maar bij aan die frustratie. Verstappen heeft immers al vaker aangegeven dat een wagen moet voelen als een levend mechanisme, in plaats van een door computers gestuurd apparaat waarbij energiemanagement belangrijker is geworden dan pure stuurmanskunst.

Coureurs moeten strijd voortzetten

Volgens voormalig coureur Johnny Herbert wringt de schoen vooral bij het feit dat coureurs achter het stuur te weinig invloed hebben: "Max is nog steeds erg teleurgesteld dat hij geen auto heeft die 'leeft' en doet wat hij wil. Hij is niet degene die de auto bestuurt – dat is het fundamentele probleem. Ze hebben geen zeggenschap over de elektronica." Herbert hoopt dan ook dat het hele rijdersveld een duidelijk signaal blijft afgeven over de huidige situatie: "Ik hoop dat de coureurs deze strijd voortzetten om iedereen te laten inzien dat dit volkomen de verkeerde richting is."