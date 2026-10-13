Max Verstappen heeft gereageerd op de blunder die de FIA beging tijdens de sprintkwalificatie in Singapore. Softwareproblemen zorgden daar voor ongelijke omstandigheden op het Marina Bay Street Circuit, maar de coureur van Red Bull Racing weigert te genieten van de ophef rondom het bestuursorgaan. Volgens de Nederlander komen dit soort mankementen vanzelf naar de oppervlakte, al wijst hij er wel op dat de ingewikkelde regelgeving de situatie allerminst eenvoudiger maakt.

Tijdens het raceweekend in Singapore haperde het systeem van de FIA in het eerste deel van de sprintkwalificatie (SQ1). Na een rode vlag werd het handmatige proces om de inhaalmodus weer in te schakelen door een pop-upfout over het hoofd gezien, waardoor het systeem bij de herstart niet direct operationeel was. Toen de wedstrijdleiding de fout ontdekte, werd de zogeheten 'overtake mode' alsnog geactiveerd, maar slechts voor een duur van 27 seconden. Deze functie levert een cruciale 0,5 megajoule aan extra elektrisch vermogen per ronde op. Daardoor beschikte slechts een handvol coureurs tijdens hun snelle ronde over de volledige energie, terwijl anderen zoals Carlos Sainz ruim een halve seconde verloren.

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Verstappen over falende systemen bij de FIA

FIA-directeur Nikolas Tombazis erkende na afloop ruiterlijk dat de sessie rommelig was verlopen en dat de sportieve eerlijkheid daarmee in het geding kwam. Doordat de benadeelde formaties geen formeel protest aantekenden, bleef de uitslag echter gewoon staan. In gesprek metViaplay tempert Max Verstappen de sportieve impact op de uitslag, al windt hij er geen doekjes om dat het geen schoonheidsprijs verdient: "Je ziet dit liever niet, maar degenen die in Q1 afvielen, waren sowieso afgevallen", klinkt het. "Op dat gebied maakt het niet heel veel uit, maar je hebt dit liever niet."

Als hem wordt voorgelegd dat de sport wellicht doorslaat met al die ingewikkelde software, is Verstappen, dit seizoen tweevoudig racewinnaar, het daar direct mee eens: "Je ziet maar weer dat het allemaal heel gecompliceerd is met al die software." Op de vraag of hij stiekem geniet van de fouten bij de bond, blijft de Limburger nuchter: "Daar doe ik het niet voor. Uiteindelijk komt het vanzelf bovendrijven. Het is niet zo dat ik hier nu heel blij van word. Uiteindelijk is het ook niet fijn dat het allemaal gebeurt. Je moet er wel nog allemaal mee rijden."

Ronde op de limiet in Marina Bay

Ondanks het gestuntel bij de wedstrijdleiding wist Max Verstappen op zaterdag de snelste tijd neer te zetten in de sprintkwalificatie met een rondetijd van 1:31.156, om op zondag vervolgens ook de regenachtige sprintrace op zijn naam te schrijven. Het tasten naar de limiet tussen de muren bleek echter een lastige opgave. "Dat is altijd lastig te zeggen. Als je bij de eerste bocht aankomt, weet je dat zo'n band meer grip heeft, al weet je het niet precies", zo legt Verstappen uit.

Volgens Verstappen geeft het rubber meteen een duidelijk signaal af in de cockpit: "Je voelt meteen aan dat je wat meer grip aan de voorkant hebt en wat meer grip aan de achterkant. Zo probeer je dat momentum door te pakken in de rest van de ronde. Mijn gedachten zitten op dat moment ook al puur bij de hoofdkwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Dat is het belangrijkste, dus dan maakt het niet zoveel uit wat je in de sprintkwalificatie doet."

Hardnekkige hobbels blijven Red Bull parten spelen

Ondertussen blijven er achter de schermen bij de renstal kopzorgen over het gedrag van de RB22. Terwijl Kimi Antonelli het wereldkampioenschap stevig aanvoert met 340 punten, staat Max Verstappen met 221 punten op de vierde plaats in het klassement. Ondanks opeenvolgende overwinningen in Maleisië en Singapore, blijft het rijden over oneffenheden een heikel punt voor de renstal. "We hebben nog steeds de problemen op de hobbels. De zachte band is natuurlijk zachter en dus wat vergeeflijker en biedt ook meer grip. Dan heb je er iets minder last van, maar dit is nog altijd ons probleem", analyseert Verstappen.

Met de Grand Prix van de Verenigde Staten op het hobbelige asfalt van het Circuit of the Americas in Austin op de planning, zal het team de afstelling nauwkeurig moeten zien te raken. Red Bull heeft het ontwikkelingsprogramma voor de bolide immers definitief stopgezet. Verstappen weet dan ook dat de oplossing uit het huidige pakket moet komen: "Dit is wel lastig voor ons om eruit te krijgen. Als we harder willen gaan, is dit wel iets dat we moeten oplossen."