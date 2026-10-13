Een aantal missers van de FIA de afgelopen weken zorgen voor ophef in de paddock en onder fans. De incidenten worden besproken in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

Afgelopen vrijdag werd na een rode vlag in het eerste segment van de sprintkwalificatie de zogeheten Overtake Mode niet op het juiste moment geactiveerd, waarna de knop na nog geen halve minuut alweer werd omgezet. Het gevolg was dat slechts een deel van de grid profijt had van het extra vermogen op de rechte stukken. Een week eerder in Maleisië voltrok zich ook al een bizar tafereel, toen meerdere auto's vrijwel stilvielen vanwege een softwareglitch.

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Kritiek op boostmode in Singapore

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam haalt journalist Jan Bolscher uit naar het motorsportorgaan: "De teams hebben het er uiteindelijk maar bijgelaten, omdat het een sprintweekend was en de volgende belangrijke sessie alweer voor de deur stond en er geen grote namen in SQ1 uitvlogen, maar eigenlijk is het gewoon schandalig wat daar gebeurde", klinkt het namens de verslaggever.Volgens Bolscher brengt het handmatige ingrijpen vanuit de wedstrijdleiding de eerlijkheid van de competitie direct in gevaar: "Bij de FIA drukt iemand op een knop waardoor je meer vermogen krijgt als je op dat moment op de baan rijdt, en die persoon zet dat vervolgens ook weer uit. Eigenlijk vind ik dat competitievervalsing", zo vertelt hij over de situatie op het Marina Bay Street Circuit.

Zorgen over macht van de autosportbond

De frustratie over het optreden van de bond staat overigens niet op zichzelf. Slechts een week voor het raceweekend in Singapore liep het tijdens de Grand Prix op het Maleisische Sepang immers ook al mis op technisch vlak. Daar leidde een fout in de natweersoftware tot plotseling vermogensverlies en stilvallende bolides in de formatieronde, waardoor de start uiteindelijk met 53 minuten moest worden uitgesteld om een noodupdate door te voeren.

Die aaneenschakeling van blunders baart Bolscher zorgen. "In Maleisië een week eerder vielen veel auto's stil met die softwareglitch op een natte baan. Het gaat compleet de verkeerde kant op, vind ik", oordeelt Bolscher, die van mening is dat de sport haar fundament verliest. "Ik vind het een hele slechte ontwikkeling dat de auto's in principe steeds meer door de FIA bestuurd worden."

Coureurs moeten het verschil maken

Volgens Bolscher hoort de controle over het gaspedaal en het vermogen te allen tijde in handen van de rijders zelf te liggen, zonder dat er van buitenaf wordt ingegrepen op de techniek. "Coureurs horen te bepalen hoe hard ze kunnen rijden. Er zou niet vanuit een torentje van de FIA bepaald moeten kunnen worden hoe hard zo'n ding rijdt", benadrukt Bolscher stellig.

De F1-journalist sluit af met een waarschuwing over hoe dergelijke incidenten overkomen op de fans en de publieke opinie: "Het is ook voer voor complotdenkers, want als dit soort dingen gebeuren, zoals dat de FIA met een druk op de knop bepaalt wanneer auto's op de baan een boost krijgen, dan weet je ook niet wat we allemaal niet weten."

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