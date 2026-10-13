BREAKING: Afrika terug op Formule 1-kalender met opvallende megadeal

De Formule 1 heeft zojuist een mega-deal aangekondigd. De koningsklasse van de autosport keert op korte termijn terug naar Afrika, waar een tienjarige deal is gesloten voor de Grand Prix van Rwanda.

De Formule 1 begaf zich in 1993 voor het laatst in Afrika, waarmee de sport een naar eigen zeggen historische deal heeft gesloten. De koningsklasse van de autosport heeft de afgelopen jaren al vaker de ambitie uitgesproken om terug te keren naar Afrika, maar tot een concrete deal kwam het nooit. Inmiddels is die deal er wel. Wanneer de eerste editie van de Grand Prix van Rwanda verreden zal worden, is nog niet precies bekend. De Formule 1 spreekt van 'vroeg in de jaren 2030.'

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Voor het evenement wordt een gloednieuw circuit uit de grond gestampt: "De baan wordt vormgegeven volgens de standaarden van FIA Grade 1 en is onderdeel van een breder plan voor sport, toerisme en infrastructuur onder leiding van het Rwanda Development Board. De baan komt op zo'n veertig kilometer van hoofdstad Kigali te liggen.