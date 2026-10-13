Reden achter contractverlenging Verstappen onthuld: "Dat hebben ze Max verteld"

Johnny Herbert is van mening dat de loyaliteit van Max Verstappen aan Red Bull het directe gevolg is van het waarmaken van alle technische toezeggingen. In gesprek met Betpack legt de analist uit dat waar men er vorig jaar nog serieus rekening mee hield dat de Limburger de renstal de rug toe zou keren, het geboden perspectief op een sterke wagen uiteindelijk de doorslag heeft gegeven om te blijven.

Volgens de voormalig Formule 1-coureur vertoont de gang van zaken rondom Verstappen opvallende parallellen met de spraakmakende overstap van Lewis Hamilton van McLaren naar Mercedes, ruim tien jaar geleden. Waar die transfer van de zevenvoudig wereldkampioen toentertijd met veel gefronste wenkbrauwen werd ontvangen, pakte de gok destijds fantastisch uit doordat gemaakte technische beloftes daadwerkelijk werden ingelost.

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Herbert trekt vergelijking met Hamilton

Volgens Johnny Herbert is de toewijding van Max Verstappen niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar puur te danken aan de heldere communicatie en daadkracht van de leiding. "Max is toegewijd. We dachten allemaal dat hij vorig jaar misschien zou vertrekken, maar hij is overgehaald om bij Red Bull te blijven omdat ze hem vertelden dat ze het konden waarmaken, en dat hebben ze ook gedaan", vertelt Herbert.

Herbert haalt vervolgens het vertrek van Hamilton bij McLaren aan, toen de Brit besloot in te stappen bij de Zilverpijlen: "Toen Lewis McLaren verliet om naar Mercedes te gaan, dacht iedereen dat hij gek was. Maar Mercedes liet hem zien wat ze aan het doen waren, vertelde hem waar ze zouden staan, en ze hebben het waargemaakt."

Red Bull lost beloftes in

Wat Johnny Herbert betreft bevindt Max Verstappen zich op dit moment in een exact vergelijkbare positie. De formatie uit Milton Keynes heeft het geloof van de Limburger behouden door duidelijke plannen op tafel te leggen en die ook te vertalen naar pure performance op het asfalt. "Bij Max is het precies hetzelfde scenario. Red Bull heeft hem overtuigd van de nieuwe positieve ontwikkelingen die eraan komen, en ze geven hem een veel competitievere auto", aldus Herbert.

De oud-coureur benadrukt dat deze handelwijze van het team cruciaal is geweest voor het aanblijven van de Nederlander: "Waarom zou hij vertrekken? Ze hebben bij Red Bull iets heel slims gedaan - ze hebben niet alleen dingen beloofd, ze hebben ze ook waargemaakt."

Stand van zaken in het wereldkampioenschap

Dat Max Verstappen vooraan het veld mee kan blijven doen, bewees hij afgelopen zondag nog maar eens met een overwinning tijdens de Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur staat momenteel op de vierde plaats in het coureursklassement met 221 punten, mede dankzij een eerdere overwinning vanaf poleposition op het circuit van Sepang in Maleisië.