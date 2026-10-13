Red Bull Racing voert per direct een flinke verandering door aan de pitmuur van Max Verstappen: Tom Hart, die al jarenlang actief is als senior performance-engineer binnen het team, neemt dit seizoen al deels de rol van race-engineer over van Gianpiero Lambiase. Wie is deze nieuwe nieuwe rechterhand van Verstappen?

De personeelswissel hangt samen met het aanstaande vertrek van Lambiase naar McLaren, waar hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer en rechtstreeks zal rapporteren aan Andrea Stella. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat gevoelige data weglekt richting zijn verplichte rustperiode, wordt Lambiase geleidelijk afgeschermd van cruciale technische bijeenkomsten. Tot het einde van het seizoen zal hij zijn werkzaamheden dan ook delen met zijn opvolger.

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Gefaseerde overdracht

De wisseling van de wacht over de boordradio zal tijdens de resterende races van het huidige seizoen stapsgewijs plaatsvinden. Tom Hart schuift tijdens drie raceweekenden naar voren als vaste man achter de microfoon: tijdens de Grands Prix van de Verenigde Staten in Austin, Brazilië en Las Vegas. Tijdens die weekenden blijft Gianpiero Lambiase wel op het circuit aanwezig in zijn bredere rol als Head of Race Engineering. In Mexico-Stad, Qatar en Abu Dhabi zal Lambiase zelf nog optreden als de vaste race-engineer van Max Verstappen, waarna Hart vanaf volgend seizoen definitief en volledig het stokje overneemt.

Grand Prix Datum (2026) Race-engineer Rol Gianpiero Lambiase Rol Tom Hart GP van de Verenigde Staten (Austin) 25 oktober Tom Hart Head of Race Engineering Race-engineer GP van Mexico (Mexico-Stad) 1 november Gianpiero Lambiase Race-engineer & Head of Race Engineering Performance engineer / back-up GP van Brazilië (São Paulo) 8 november Tom Hart Head of Race Engineering Race-engineer GP van Las Vegas (Las Vegas) 22 november Tom Hart Head of Race Engineering Race-engineer GP van Qatar (Lusail) 29 november Gianpiero Lambiase Race-engineer & Head of Race Engineering Performance engineer / back-up GP van Abu Dhabi (Yas Marina) 6 december Gianpiero Lambiase Race-engineer & Head of Race Engineering Performance engineer / back-up

Succesvolle samenwerking

Met het vertrek van Gianpiero Lambiase komt er een einde aan een bijzonder succesvol partnerschap in de Formule 1. De samenwerking tussen Verstappen en Lambiase geldt statistisch gezien als het op één na meest succesvolle duo tussen coureur en race-engineer uit de geschiedenis van de sport, waarbij alleen Lewis Hamilton en Peter Bonnington nog betere cijfers kunnen overleggen. Met Tom Hart krijgt Verstappen overigens geen onbekende aan zijn zijde: de Britse ingenieur werkte immers al jarenlang als performance-engineer nauw met hem samen en viel in het verleden al eens in op de plek van Lambiase. Tom Hart (links) neemt het stokje over van Gianpiero Lambiase als race-engineer van Max Verstappen.

Hart stond eerder nog nadrukkelijk op de radar van de concurrentie en leek hard op weg naar de uitgang in Milton Keynes. De Brit had een overstap naar Williams al nagenoeg rond om daar een prominente rol in het technische team te vervullen. Een persoonlijk onderhoud met Verstappen gooide die plannen compleet om. De viervoudig wereldkampioen schoof Hart naar voren als zijn absolute droomkandidaat om Gianpiero Lambiase op termijn op te volgen, waarna de ingenieur besloot zijn contract bij Red Bull te verlengen. Simulatorcoureur Rudy van Buren noemt de uiteindelijke aanstelling tegenover volkomen logisch: "Dat die heren elkaar goed kennen en dat die keuze nu al bekend is gemaakt, laat denk ik vooral het vertrouwen zien dat er is om die band voort te zetten."

Duidelijke eisen

Tijdens de Grand Prix van Singapore lieten Verstappen en Lambiase nog maar eens zien hoe sterk hun band is. Ondanks aanhoudende problemen met de boordradio wist het duo in codetaal naar de zege te rijden op het Marina Bay Street Circuit, waarna Lambiase mee het podium op mocht om de constructeurstrofee in ontvangst te nemen. Verstappen stelt tegenover het Algemeen Dagblad in elk geval duidelijke eisen aan degene die hem over de radio bijstaat: "Er zijn heel veel goede engineers, maar het moet niet te veel een nerd zijn. Hij moet het racen zelf ook begrijpen. Want alleen naar een laptop kijken, kan ik zelf ook. Je moet wel het inzicht hebben om dingen goed te zien, zoals GP dat ook heeft."