Johnny Herbert is zwaar onder de indruk van de prestaties van Kimi Antonelli. Volgens de voormalig Formule 1-coureur en analist hoort de jonge Italiaan direct thuis in een illuster rijtje met de allergrootsten uit de geschiedenis van de sport. In gesprek met Betpack trekt Herbert zelfs de vergelijking met iconische momenten uit de carrières van Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Antonelli kende vorig jaar nog een periode met de nodige pieken en dalen, maar heeft zijn stijgende lijn inmiddels overtuigend beet. Herbert ziet dan ook dat het Mercedes-talent een reuzensprong voorwaarts heeft gemaakt. Waar er in eerdere seizoenen hier en daar nog vraagtekens werden gezet bij zijn stabiliteit, heeft de Italiaan die twijfels razendsnel weggepoetst met volwassen optredens op het asfalt.

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Vergelijking met Senna, Hamilton en Verstappen

Volgens analist Johnny Herbert rechtvaardigen de prestaties van Kimi Antonelli een directe vergelijking met absolute grootheden tijdens hun eerste meters in de koningsklasse. "Ik denk dat hij in één adem genoemd moet worden met coureurs als Ayrton Senna toen die zijn debuut maakte, Lewis toen hij zijn debuut maakte, en Max toen hij zijn eerste race voor Red Bull in Barcelona won", vertelt Herbert. "Kimi was vorig jaar misschien nog een beetje onbetrouwbaar, maar jeetje, wat heeft hij dat goed rechtgezet!"

Het debuut van Ayrton Senna in 1984 voor Toleman en dat van Lewis Hamilton in 2007 bij McLaren gelden nog altijd als historische ijkpunten in de koningsklasse. Datzelfde geldt voor de sensationele zege van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016, toen hij voor het eerst instapte bij de hoofdmacht van Red Bull Racing. Herbert schat het huidige niveau van Antonelli op gelijke hoogte in met die legendarische momenten.

Mentale weerbaarheid onder zware druk

Niet alleen de pure snelheid van Kimi Antonelli valt op, ook zijn mentale veerkracht kan op veel lof rekenen van voormalig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert. Zelfs wanneer de Italiaan te maken krijgt met flinke tegenslag, zoals het incasseren van gridstraffen na motorwissels, weet de Mercedes-coureur het hoofd koel te houden en het maximale resultaat uit het weekend te slepen.

"De consistentie die hij nu laat zien en zijn vermogen om het beste uit zichzelf te halen – zelfs in moeilijke situaties met motorstraffen – getuigen van een enorme mentale kracht", legt Herbert uit over de weerbaarheid van Antonelli. "Hij heeft iets indrukwekkends over zich, ondanks zijn jonge leeftijd."

Bescheidenheid als groot pluspunt

Naast het vertoonde rijden op de baan onderscheidt Kimi Antonelli zich volgens analist Johnny Herbert ook nadrukkelijk met zijn gedrag buiten de auto. Waar jonge toptalenten in de Formule 1 nog weleens binnenkomen met de nodige bravoure, kiest de coureur juist voor een opvallend nuchtere benadering.Herbert ziet daarin een scherp contrast met de jonge jaren van eerdere kampioenen: "En hij is helemaal niet arrogant, hij is bescheiden. Dat is verfrissend, en heel anders dan wat we in het verleden bij Max hebben gezien, of zelfs bij Lewis."