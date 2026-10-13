Tijdens de officiële aankondiging van de Grand Prix in Rwanda heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem voor flinke verbazing gezorgd door openlijk te spreken over een terugkeer naar V8-motoren in de Formule 1 vanaf 2030. De topman van het autosportorgaan leek zich tijdens zijn toespraak hoorbaar te verspreken toen hij de toekomstige krachtbronnen direct koppelde aan de inaugurele race op het Afrikaanse continent.

De Formule 1 en de autosportbond maakten dinsdag bekend een tienjarige overeenkomst te hebben getekend met de Rwandese president Paul Kagame en F1-topman Stefano Domenicali voor de organisatie van de African Grand Prix. De wedstrijd moet vanaf het begin van het volgende decennium plaatsvinden op een nieuw permanent circuit in Bugesera, waarmee het wereldkampioenschap voor het eerst sinds 1993 terugkeert naar Afrika.

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Opmerkelijke uitspraak

Tijdens het toelichten van de plannen ging Ben Sulayem echter plotseling in op de toekomstige motorformule van de sport, waarbij zijn zinsopbouw halverwege begon te haperen. "Eén ding dat ik wil zeggen over 2030 is dat we samenwerken. De introductie van de nieuwe V8 zal in 2030 zijn. Dus Rwanda krijgt die motor, en de allereerste race. Toen we dachten... Ik dacht", zo verklaarde Ben Sulayem, waarna hij zijn zin abrupt afbrak. De haperende formulering en de plotselinge stilte voeden direct het vermoeden dat de bestuurder iets verklapte wat eigenlijk nog achter gesloten deuren had moeten blijven. Hoewel de koningsklasse momenteel rijdt met complexe 1,6-liter V6-turbomotoren, ligt er bij de internationale autosportbond al langer een voorstel op tafel om vanaf 2030 over te stappen op een simpeler concept.

Nieuwe V8-motoren

De primeur van deze krachtbronnen lijkt door de woorden van Mohammed Ben Sulayem nu direct verbonden te zijn aan het project in Rwanda, waar een Grade 1-circuit wordt gerealiseerd naar een ontwerp van het bureau WurzDesign. "Wat is het doel van deze motor vanuit het oogpunt van de coureur? Allereerst hebben we lichte auto's nodig. Hij wordt dus ongeveer 80 kilogram lichter. En... misschien had ik dit nog niet tegen de pers moeten zeggen. Maar hij wordt hier gelanceerd; ik weet zeker dat hij hier gelanceerd zal worden." Of Ben Sulayem zijn mond daadwerkelijk voorbijpraatte over de exacte introductiedatum van de achtcilinders, liet de preses na zijn plotseling afgebroken verklaring dus volledig in het midden.