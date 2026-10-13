Formule 1 heeft Verstappen nodig, niet andersom: "Max laat miljoenen mensen versteld staan"

De Formule 1 kan niet zonder Max Verstappen, maar de Limburger heeft de koningsklasse zelf eigenlijk helemaal niet nodig. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur en analist Johnny Herbert in gesprek met Betpack. De Brit maakt zich ernstige zorgen over de richting die de sport opgaat en ziet dat het menselijke aspect terrein verliest aan pure technologische dominantie.

Volgens de voormalig Grand Prix-winnaar draait autosport in de kern om coureurs die zowel mentaal als fysiek het uiterste van zichzelf moeten vergen. Zodra de invloed van de man achter het stuur ondersneeuwt door data en materiaal, boet de Formule 1 flink in aan amusementswaarde. Juist daarom zijn uitgesproken boegbeelden volgens hem van onschatbare waarde voor de wereldwijde uitstraling van de grid.

Artikel gaat verder onder video

Menselijk element ondergeschikt in huidige Formule 1

Johnny Herbert steekt zijn onvrede over de huidige gang van zaken dan ook niet onder stoelen of banken en zet openlijk vraagtekens bij het huidige reglement. "In zekere zin wel. Je hebt gewoon coureurs nodig die tot het uiterste worden getest. Het menselijke element zou het sterkste onderdeel ervan moeten zijn, maar op dit moment is het ondergeschikt, en daarom klopt het niet helemaal", zo klinkt het duidelijke oordeel van de Brit.

Het contrast tussen uitzonderlijke stuurmanskunst en technische overmacht leidt in de paddock al langer tot felle discussies. Herbert benadrukt dat racefans juist op het puntje van hun stoel gaan zitten voor coureurs die boven hun materiaal kunnen uitstijgen wanneer de omstandigheden tegenzitten of wanneer de auto niet meewerkt.

Herbert looft vechtlust Hamilton in Maleisië

Naast Max Verstappen haalt Johnny Herbert ook Lewis Hamilton aan als schoolvoorbeeld van een rijder die altijd met hart en ziel achter het stuur kruipt. De routinier kende onlangs een bijzonder zware Grand Prix op het Sepang International Circuit in Maleisië. Na een verkeerde bandenkeuze in de beginfase van de race zakte hij helemaal terug naar de achttiende plek, maar met een indrukwekkende inhaalrace knokte hij zich alsnog knap naar een podiumplaats door als derde over de finish te komen.Herbert haalt die prestatie aan om te laten zien wat voor onvervalste vechtlust de sport momenteel broodnodig heeft. "Max is er zo een, en Lewis ook. Lewis reed een geweldige race in Maleisië, ondanks dat hij de verkeerde banden had", vertelt de analist over het knappe optreden van zijn landgenoot.

Verstappen blijft miljoenen fans verbazen

Ondanks de lof voor Lewis Hamilton ziet Johnny Herbert in Max Verstappen het absolute uithangbord van de moderne Formule 1. De Nederlander staat momenteel op de vierde positie in het wereldkampioenschap met 221 punten. Verstappen beleefde een ijzersterke reeks en wist na de race in Maleisië afgelopen zondag ook de Grand Prix van Singapore op dominante wijze naar zich toe te trekken. Die aanhoudende klasse en ongekende scherpte zorgen ervoor dat Verstappen de grote ster is waar de koningsklasse momenteel op leunt. "We willen graag zien dat coureurs als Lewis die passie nog steeds hebben, maar Max is degene die mij en miljoenen mensen over de hele wereld nog steeds versteld doet staan", zo concludeert Herbert.