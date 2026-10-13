F1TV-analisten zien bizarre actie Verstappen: "Hoe heeft Max dat gedaan?"

Max Verstappen heeft afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Singapore voor grote verbazing gezorgd in de internationale commentaarcabine. De Red Bull Racing-coureur kende vanaf poleposition een moeizame start door een technisch probleem, waardoor Charles Leclerc direct langszij leek te komen.

Met een gewaagde verdedigingsactie en extreem laat remmen wist de Limburger de leiding in de eerste bocht echter vast te houden, waarna hij de race met zeven seconden voorsprong op zijn naam schreef. De manier waarop Verstappen de leiding wist te behouden, leidde tot grote bewondering bij het uitzendteam van F1TV. Hoofdcommentator Alex Jacques en analisten David Coulthard en Jolyon Palmer zagen het duel live voor hun ogen gebeuren en kwamen superlatieven tekort voor het optreden van de Nederlander, die ondanks het snelheidsverlies weigerde op te geven.

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Verbazing in commentaarcabine van F1TV

Toen de lichten doofden op het Marina Bay Street Circuit, leek Charles Leclerc meteen de beste papieren in handen te hebben om de leiding over te nemen. Alex Jacques zag het gevaar al snel ontstaan tijdens het liveverslag: "Charles Leclerc zit aan de binnenkant, maar Max Verstappen snijdt hem af. Verstappen blijft hem voor. Hij remde heel, heel, heel laat en blijft de Ferrari-coureur voor." Korte tijd later voegde Jacques daaraan toe: "Op de een of andere manier houdt Verstappen de leiding toch vast, nadat Leclerc de betere start had. Verstappen klampt zich met zijn vingertoppen vast aan de eerste positie."

David Coulthard keek met open mond naar de beelden en kon nauwelijks geloven wat er in de openingsseconden gebeurde. "Wauw. Jolyon en ik zaten elkaar aan te kijken, met zo'n uitdrukking: Hoe heeft Max die positie behouden?! Charles zal precies hetzelfde denken. Hij deed al het harde werk bij de start. Hij zat met zijn auto aan de binnenkant en op de een of andere manier heeft hij dit toch vergooid", klinkt het oordeel van de Schotse analist.

Palmer looft onbevreesde actie van Verstappen

Jolyon Palmer legde de vinger op de zere plek bij Charles Leclerc en gaf aan dat de Ferrari-coureur een uitgelezen mogelijkheid liet liggen door te vroeg van het gas te gaan. "Hij zal zichzelf voor zijn kop slaan, nu al. Hij zat er al naast. Hij moest Max evenaren bij het remmen", aldus de voormalig Formule 1-coureur, die de agressieve houding van Max Verstappen juist prees. "Max is altijd zo dapper. Hij zal nooit zijn verlies nemen in zo'n positie. Hij ging er buitenom voor en keek wel of hij op de baan kon blijven. Als dat niet zou lukken, zou hij rechtdoor zijn gegaan en in bocht 3 waarschijnlijk weer als leider de baan zijn opgekomen. Dit was waanzinnig van Verstappen. Leclerc was niet besluitvaardig genoeg."

Palmer wijst daarbij op een bijzondere statistiek van het stratencircuit. "De leider heeft nog nooit de leiding verloren in een droge start op dit circuit. Dat overkwam Verstappen bijna, maar het was geweldig dat Max de leiding behield. Leclerc probeert hem nu onder druk te zetten, maar hij heeft de beste kans al laten schieten."

Psychologische tik in openingsfase

David Coulthard stelt dat de manier waarop Max Verstappen zijn auto neerzette doorslaggevend was om Charles Leclerc aan het wankelen te brengen. De Schot zag hoe Verstappen zijn tegenstander klem zette. "Max is zo meedogenloos en geeft nooit op. Leclerc deed alles om het voordeel te bemachtigen bij het rempunt. Max kneep hem zo ver mogelijk af aan de stoffige binnenkant en Leclerc raakte gewoon het vertrouwen kwijt en begon te remmen."

Achteraf liet Leclerc weten dat hij door het gebrek aan referentiepunten aan de rechterkant zijn rempunt niet goed kon bepalen, waardoor hij zijn aanval moest staken. Met de overwinning in de hoofdrace en de zege in de sprintrace op zaterdag beleefde Verstappen een vlekkeloos weekend. Daarmee bracht de Nederlander zijn puntentotaal in het wereldkampioenschap op 221 punten op de vierde plaats, achter Lewis Hamilton die op 229 punten staat.